Роспотребнадзор потребовал ограничить массовые мероприятия по всей России

Теперь ограничения на проведение массовых мероприятий затронут все регионы страны. Роспотребнадзор также устанавливает более жесткие правила проверки вернувшихся из-за рубежа граждан

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Роспотребнадзор обязал губернаторов ограничить проведение массовых мероприятий во всех регионов из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой ведомства Анны Поповой.

Всех россиян, вернувшихся из-за рубежа в течение последнего месяца с симптомами ОРВИ, местные власти должны проверить на коронавирус. Такая же проверка должна быть организована для всех без исключения граждан, которые вернулись в последние две недели из Европы или прибывших оттуда транзитом.

Также власти регионов должны проконтролировать то, как юрлица обеспечивают дезинфекцию помещений и исполняют меры предотвращения распространения заболеваний.

Лабораторные проверки также должны будет обеспечены не только для тех, у кого есть симптомы заболевания, но и для лиц, у которых нет признаков ОРВИ и не было контактов с заболевшими COVID-19. Для сотрудников лабораторий в регионах будут организованы специальные инструктажи по работе с тест-системами для выявления нового коронавируса.

Контроль за исполнением всех этих поручений главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова оставила лично за собой.