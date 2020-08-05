Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «чудовищной атакой»

По словам главы Белого дома, американские военные считают, что взрыв был преднамеренным. «Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — заявил Трамп

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции заявил, что взрыв в Бейруте, вероятнее всего, был «чудовищной атакой». Об этом сообщает Reuters.

«Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на производственный взрыв. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака, — сказал глава государства. — Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба».

По его словам, США готовы помочь Ливану в ликвидации последствий взрыва.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российского посольства. Травмы получила сотрудница дипмиссии.