Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек Общество, 02:55 Украинский консул возмутился открытием границ Черногории для россиян Общество, 02:25 Экс-депутат Рады посоветовала русскоязычным гражданам «паковать манатки» Политика, 02:07 Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «чудовищной атакой» Общество, 01:55 Бейрут объявили зоной бедствия после взрыва в порту Общество, 01:37 Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет сдерживанием России Политика, 00:47 МЧС наградит спасшую друга семилетнюю девочку в Крыму Общество, 00:42 Определился последний участник Английской премьер-лиги следующего сезона Спорт, 00:29 Премьер-министр Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в Бейруте Общество, 00:22 Члены набсовета РУСАДА решили поднять вопрос отставки Гануса Спорт, 00:00 «Абрау-Дюрсо» стал совладельцем одного из крупнейших виноградников Кубани Бизнес, 00:00 Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2 Экономика, 00:00 Власти Ливана назвали причину взрыва в порту Бейрута Общество, 04 авг, 23:51 Вылетевший из Пулково самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле Общество, 04 авг, 23:41
Общество ,  
0 

Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «чудовищной атакой»

По словам главы Белого дома, американские военные считают, что взрыв был преднамеренным. «Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — заявил Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции заявил, что взрыв в Бейруте, вероятнее всего, был «чудовищной атакой». Об этом сообщает Reuters.

«Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на производственный взрыв. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака, — сказал глава государства. — Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба».

По его словам, США готовы помочь Ливану в ликвидации последствий взрыва.

Взрыв в порту в Бейруте. Видео
Общество

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Взрывная волна повредила здания в близлежащих районах Бейрута в радиусе нескольких километров. Пострадало в том числе здание российского посольства. Травмы получила сотрудница дипмиссии.

По последним данным, при взрыве пострадали около 4 тыс. человек, по меньшей мере 78 погибли. Среди пострадавших оказалась супруга и дочь премьер-министра страны Хасана Диаба, среди погибших — лидер правой националистической партии Ливана «Катаиб» Низар Наджарян.

Власти Ливана назвали причину взрыва в порту Бейрута
Общество
Фото: Hassan Ammar / AP

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

По версии властей, причиной взрыва стали сварочные работы. Они проводились с целью предотвращения кражи аммиачной селитры с одного из складов порта, в стенах которого обнаружили несколько небольших отверстий. По словам Хасана Диаба, в порту хранилась партия вещества, оцениваемая в 2750 тонн. Ее конфисковали с одного из кораблей шесть лет назад.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, взрыв, Бейрут
Материалы по теме
Губернатор заявил о повреждении половины административного района Бейрута
Общество
Путин выразил соболезнования президенту Ливана из-за взрыва в Бейруте
Политика
Очевидцы сообщили детали о взрыве в Бейруте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter