Дума сняла с рассмотрения законопроект о Дне победы над Японией
Инициативу отмечать 3 сентября как День победы «над милитаристской Японией», сняли с рассмотрения в нижней палате парламента в первом чтении, следует из карточки на сайте Госдумы.
На пленарном заседании один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил отложить рассмотрение в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций, передает ТАСС.
Законопроект, внесенный в Госдуму в конце июня, предлагает внести поправку в статью федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и изменить формулировку «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)». Эта инициатива рассматривается как контрмера на «недружественные» действия Японии по отношению к России после начала военной спецоперации на Украине, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы отметили, что инициатива не вводит новую памятную дату, а только уточняет ее наименование. Также они отмечают формулировку «милитаристская Япония» как указание на победу именно над политическим режимом, действовавшим в стране до 1945 года, «свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии». По мнению авторов законопроекта, закрепление формулировки о победе над милитаристской Японией отражает принцип исторической справедливости.
Среди недружественных действий Токио в документе указано, что Япония отменяет режим наибольшего благоприятствования для России, ввела персональные санкции в отношении российского руководства и заблокировала резервы Банка России.
Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Эта дата с 2010 по 2020 год отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны. В 2020 году ее перенесли на 3 сентября. Как пояснили депутаты, именно этот день был назначен праздничным в СССР в 1945 году. Против переноса памятной даты выступали Совет по правам человека при президенте России и комитет «Матери Беслана»: 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году.
Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников до 3 сентября. В результате нападения погибли 333 человека, 186 из них — дети.