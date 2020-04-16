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СПЧ попросит Совфед не назначать 3 сентября Днем окончания Второй мировой

Эта дата совпадает с днем памяти жертв теракта в Беслане, случившегося в 2004 году. Госдума 14 апреля приняла законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. С 2010 года его отмечали 2 сентября
Валерий Фадеев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Совет по правам человека направил письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны, принятый Госдумой, сообщается на сайте СПЧ.

Там отметили, что эта дата — день памяти жертв теракта в Беслане, который произошел в 2004 году, а родственники и близкие погибших во время него людей встретят с непониманием одобрение законопроекта. «По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их», — отметил в письме глава СПЧ Валерий Фадеев.

Рассмотрение законопроекта стоит в повестке 471 заседания Совета Федерации, которое, согласно его сайту, назначено на 17 апреля. Госдума приняла законопроект 14 апреля. С 2010 года в России, как и во всем мире, День окончания Второй мировой войны отмечался 2 сентября.

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
Политика

Накануне несколько источников РБК сообщили, что в Кремле решили не проводить парад Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. Ранее президента Владимира Путина об этом попросили три организации, объединяющие ветеранов войны, под обращением подписался, в частности, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В качестве дат для переноса он предлагал рассматривать 24 июня (в этот день парад Победы прошел на Красной площади в 1945 году), а также 3 сентября.

Источники РБК, близкие к Минобороны, говорили, что 9 мая парад могут провести без зрителей. Согласно другому возможному сценарию, его могут перенести на осень, и тогда проведут в полноценном формате.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: СПЧ, Вторая мировая война, теракт в Беслане
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