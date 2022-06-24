Госдума предложила назвать 3 сентября Днем победы над Японией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Экс-первая ракетка мира посочувствовал россиянам из-за пропуска Уимблдона Спорт, 14:09
Фонды акций потеряли $16,8 млрд из-за опасений по поводу рецессии в США Инвестиции, 14:04
Финалист Уимблдона раскритиковал лишение турнира очков из-за россиян Спорт, 14:03
Стоит ли вкладываться в бриллианты после отмены НДС: мнения аналитиков Pro, 14:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:57
В России предложили изменить порядок капремонта многоэтажек Недвижимость, 13:57
Госдума предложила назвать 3 сентября Днем победы над Японией Политика, 13:56
Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных Pro, 13:49
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:47
Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова в Москве построили на 85% Город, 13:42
В «Яндекс Go» и «Максим» ответили на сообщения о сбоях в приложениях Общество, 13:41
Red Bull отстранила гонщика за расистское ругательство и гомофобию Спорт, 13:35
Сбербанк введет комиссию за «стягивание» средств через другие банки Финансы, 13:34
Кулеба допустил обсуждение границ «до 24 февраля» Политика, 13:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Госдума предложила назвать 3 сентября Днем победы над Японией

Наименование памятной даты 3 сентября, которая сейчас называется Днем окончания Второй мировой войны, нужно изменить, чтобы оно отражало факт победы над Японией, заявили депутаты. Меру рассматривают как ответ на японские санкции
Фото: Keystone / Getty Images
Фото: Keystone / Getty Images

Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ предлагает переименовать день воинской славы 3 сентября, который сейчас отмечается как День победы во Второй мировой войне, дополнив название этой памятной даты указанием на победу СССР над Японией, следует из базы данных Госдумы.

Законопроект предлагает внести поправку в федеральный закон № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России».

Если его примут, день воинской славы 3 сентября, который сейчас официально именуется «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», будет называться «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Трутнев объяснил запрет для Японии на рыболовство у Курильских островов
Политика
Фото:Edgar Su / Reuters

Этот шаг рассматривается авторами проекта в качестве ответной меры России на санкции со стороны Японии, которые она ввела против Москвы после начала спецоперации на Украине, говорится в пояснительной записке.

В документе указано, что Япония запустила юридическую процедуру отмены режима наибольшего благоприятствования для России, ввела персональные санкции в отношении российского руководства и заблокировала резервы Банка России. Также «в политическом обиходе» администрации премьер-министра Фумио Кисиды «прочно закрепились обвинения в «агрессии» и угрозы «заставить заплатить дорогую цену», возмутились депутаты.

«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости», — считают авторы законопроекта.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Поможет ли российским инвесторам «окно в Китай»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи

Глава Минвостокразвития объяснил отношение Японии к России влиянием США
Политика

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками во Второй мировой войне — СССР, США и Великобританией, Китаем. Эта дата с 2010-го по 2020 год отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны.

В сентябре 2020 года Госдума предложила перенести День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Объясняя предложение сдвинуть памятную дату на 3 сентября, депутаты указывали, что именно этот день был назначен праздничным в СССР 1945 году — указ об этом выпустил Президиум Верховного Совета СССР. Согласно документу, 3 сентября объявлялось праздником победы над Японией, а также нерабочим днем (позднее стал вновь рабочим). Также авторы инициативы пояснили, что более 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945».

Против переноса дня воинской славы на 3 сентября возражали Совет по правам человека при президенте России и комитет «Матери Беслана», поскольку 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году. Однако закон был принят Госдумой, Советом Федерации и подписан президентом.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной дней, до 3 сентября. В результате нападения погибли 333 человека, из них 186 — дети.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Япония Вторая мировая война санкции Россия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Японии фразой «в ссоре виноваты оба» заявили о причине спецоперации
Политика
Япония увидела угрозу в военном сотрудничестве Китая и России в Азии
Политика
Япония предоставит Украине дополнительные $300 млн на гуманитарную помощь
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter