Госдума предложила назвать 3 сентября Днем победы над Японией

Наименование памятной даты 3 сентября, которая сейчас называется Днем окончания Второй мировой войны, нужно изменить, чтобы оно отражало факт победы над Японией, заявили депутаты. Меру рассматривают как ответ на японские санкции

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Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ предлагает переименовать день воинской славы 3 сентября, который сейчас отмечается как День победы во Второй мировой войне, дополнив название этой памятной даты указанием на победу СССР над Японией, следует из базы данных Госдумы.

Законопроект предлагает внести поправку в федеральный закон № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России».

Если его примут, день воинской славы 3 сентября, который сейчас официально именуется «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», будет называться «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Этот шаг рассматривается авторами проекта в качестве ответной меры России на санкции со стороны Японии, которые она ввела против Москвы после начала спецоперации на Украине, говорится в пояснительной записке.

В документе указано, что Япония запустила юридическую процедуру отмены режима наибольшего благоприятствования для России, ввела персональные санкции в отношении российского руководства и заблокировала резервы Банка России. Также «в политическом обиходе» администрации премьер-министра Фумио Кисиды «прочно закрепились обвинения в «агрессии» и угрозы «заставить заплатить дорогую цену», возмутились депутаты.

«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости», — считают авторы законопроекта.

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2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками во Второй мировой войне — СССР, США и Великобританией, Китаем. Эта дата с 2010-го по 2020 год отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны.

В сентябре 2020 года Госдума предложила перенести День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Объясняя предложение сдвинуть памятную дату на 3 сентября, депутаты указывали, что именно этот день был назначен праздничным в СССР 1945 году — указ об этом выпустил Президиум Верховного Совета СССР. Согласно документу, 3 сентября объявлялось праздником победы над Японией, а также нерабочим днем (позднее стал вновь рабочим). Также авторы инициативы пояснили, что более 1,8 млн человек были награждены медалями «За победу над Японией», на оборотной стороне которых указана дата «3 сентября 1945».

Против переноса дня воинской славы на 3 сентября возражали Совет по правам человека при президенте России и комитет «Матери Беслана», поскольку 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году. Однако закон был принят Госдумой, Советом Федерации и подписан президентом.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной дней, до 3 сентября. В результате нападения погибли 333 человека, из них 186 — дети.