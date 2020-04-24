Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Новая памятная дата — 3 сентября. Ранее против этого возражали СПЧ и комитет «Матери Беслана», указывая на то, что 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

До этого датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября.

Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Против переноса даты выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В СПЧ отметили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году, поэтому родственники и близкие погибших во время захвата школы не поймут перенос дня окончания Второй мировой войны на эту дату. «По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их», — сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.