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Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Новая памятная дата — 3 сентября. Ранее против этого возражали СПЧ и комитет «Матери Беслана», указывая на то, что 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

До этого датой окончания Второй мировой войны было 2 сентября.

Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Против переноса даты выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В СПЧ отметили, что 3 сентября — день памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году, поэтому родственники и близкие погибших во время захвата школы не поймут перенос дня окончания Второй мировой войны на эту дату. «По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их», — сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Кремль не видел обращение «Матерей Беслана» по дате конца Второй мировой
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Такую же позицию занял и комитет «Матери Беслана». От имени комитета на портале Сhange.org была опубликована петиция против переноса даты. Авторы петиции напоминали, что 3 сентября празднуется День солидарности в борьбе с терроризмом. «Нам <...> непонятно, с какой целью и для чего, спустя 75 лет с момента окончания Второй мировой войны, Госдуме РФ понадобилось переносить дату окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября», — говорится в петиции. По мнению ее авторов, эта поправка к законодательству «искажает историческую правду, а не восстанавливает историческую справедливость». По состоянию на 24 апреля петицию подписали больше 2 тыс. человек.

Во вторник, 21 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не может прокомментировать обращение «Матерей Беслана», поскольку в Кремле его не видели. Он также сказал, что не может озвучить позицию президента по этому вопросу.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной дней, до 3 сентября. В результате погибли 333 человека, из них 186 — дети.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Вторая мировая война, теракт в Беслане
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СПЧ попросил Совфед не назначать 3 сентября Днем окончания Второй мировой
Общество
Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября
Общество
РБК
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