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Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Советские войска ведут бои на сопках Маньчжурии (Фото: Александр Становов / ТАСС)

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно этому закону, в России упраздняется памятная дата 2 сентября, когда отмечался день окончания Второй мировой войны. Вместо этого 3 сентября предлагается считать днем воинской славы.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также авторы инициативы указали на то, что День победы китайского народа в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен для «укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Материал дополняется.

Теги: Госдума, закон, Вторая мировая война
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