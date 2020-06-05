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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны завершило подготовку к испытаниям вакцины от COVID-19

Минобороны России завершило подготовку к началу клинических испытаний испытаний вакцины от коронавируса, разработанной российскими военными совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом сообщила изданию «Красная звезда» Наталья Позднякова.

По ее словам, для участия в клинических испытаниях отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих, а сама вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных (обезьянах и хомяках) в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Материал дополняется

Теги: Минобороны России, вакцина, коронавирус
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