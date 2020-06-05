НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по экспериментальной методике

В России для лечение заразившихся коронавирусом впервые применили гипербарическую оксигенацию — доставку кислорода в плазму при повышенном давлении. С помощью нового метода он попадает в организм в 100-процентном объеме

В России пациентов с коронавирусом впервые начали лечить с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Экспериментальную методику применили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщается на сайте мэра Москвы.

При ГБО кислород доставляется в плазму при повышенном атмосферном давлении, благодаря чему в организм он поступает в 100-процентном объеме. Поэтому этот метод работает эффективнее, чем другие, например подача кислорода через маску, говорится в сообщении.

«Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких», — указал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с COVID-19 Сергей Петриков.

Он отметил, что лечение с помощью ГБО проводится в комплексе с другой терапией. В НИИ экспериментальную методику опробовали уже 25 заразившихся коронавирусом, которые получили 108 баросеансов. После ГБО у пациентов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, указано в сообщении. «Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты», — добавляется в нем.