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Пандемия коронавируса ,  
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НИИ Склифосовского начал лечить COVID-19 по экспериментальной методике

В России для лечение заразившихся коронавирусом впервые применили гипербарическую оксигенацию — доставку кислорода в плазму при повышенном давлении. С помощью нового метода он попадает в организм в 100-процентном объеме

В России пациентов с коронавирусом впервые начали лечить с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Экспериментальную методику применили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщается на сайте мэра Москвы.

При ГБО кислород доставляется в плазму при повышенном атмосферном давлении, благодаря чему в организм он поступает в 100-процентном объеме. Поэтому этот метод работает эффективнее, чем другие, например подача кислорода через маску, говорится в сообщении.

«Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких», — указал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с COVID-19 Сергей Петриков.

Он отметил, что лечение с помощью ГБО проводится в комплексе с другой терапией. В НИИ экспериментальную методику опробовали уже 25 заразившихся коронавирусом, которые получили 108 баросеансов. После ГБО у пациентов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, указано в сообщении. «Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты», — добавляется в нем.

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ГБО обычно используют в лечении пациентов, получивших черепно-мозговую травму, и в период восстановления после сложных нейрохирургических операций. В Москве метод применяют также для лечения воспалений, вирусных заболеваний, для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях, а также для терапии пациентов, страдающих сахарным диабетом и диабетической стопой, чтобы улучшить у них кровообращение.

В России зарегистрировали 441,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Больше всего заболевших выявили Москве — 189,2 тыс. С начала пандемии в столице умерли 2749 человек, 94,7 тыс. пациентов уже выздоровели.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, лечение, НИИ им. Н.В. Склифосовского
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