Здание МИА «Россия сегодня» эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Москве после звонка с сообщением о минировании проверяют здание на Зубовском бульваре, где расположено МИА «Россия сегодня», сообщает «РИА Новости».

Первоначальная проверка, проводимая силами ЦСН вневедомственной охраны Росгвардии и службой безопасности агентства, не выявила предметов, похожих на взрывчатые вещества. Ожидается прибытие кинологов с собакой для более тщательной проверки, добавили в агентстве.

Источник РБК в МИА «Россия сегодня» сообщил, что «все агентство выгнали из здания и отправили домой». Другой источник РБК в МИА «Россия сегодня» сообщил, что его не пустили в здание, оно оцеплено полицией.

Ранее во вторник стало известно, что в связи с поступившими сообщениями о минировании проверяют телецентр «Останкино». К зданию также направились кинологи.