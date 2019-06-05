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В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании

В отель Akvarel в Столешниковом переулке Москвы поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщили в отеле.

«По почте [пришло сообщение об угрозе взрыва]. Уже прошла [эвакуация], все в порядке», — пояснил представитель Akvarel.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка. В данный момент там работают полицейские и кинологи. Об этом «РИА Новости» также заявил собеседник в экстренных службах столицы. Представитель отеля уточнил агентству «Москва», что эвакуация здания не проводится.

«Не владеем данной информацией», — заявила сотрудница ресепшн отеля Savoy.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве посоветовали РБК обратиться позднее.


 

Теги: Москва, эвакуация, отели, минирование, новости РБК
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