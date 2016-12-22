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В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании
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В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании
Общество, 12:30
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В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании
По неподтвержденным данным, всего в столице из ТЦ эвакуировали тысячи человек, эвакуацию подтвердили администрации торговых центров «Мегаполис», «Горбушкин двор» и «Цветной»
Фото: @WildWildMoscow / Twitter

Из десяти московских торговых центров эвакуировали несколько тысяч человек после того, как туда поступили сообщения об угрозах взрыва, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным «Интерфакса», который ссылается на информированный источник, из торговых центров вывели более 4 тыс. человек.

Источник РБК в центральном аппарате МВД подтвердил, что в полицию поступило несколько звонков об угрозах взрывов.

По данным собеседников ТАСС и «Интерфакса», звонки поступили в том числе в торговые центры «Европейский», «Капитолий», «Атриум», «Горбушкин двор», «Мегаполис», «Цветной» и «Звездочка». Представитель экстренных служб столицы в беседе с «РИА Новости» назвал еще два ТЦ, куда, по его данным, звонили с сообщениями о заложенных бомбах: «Город» и «Вива».

В ТЦ «Горбушкин двор» РБК подтвердили факт эвакуации. «Да, у нас уже закончилась эвакуация покупателей и арендаторов», — сообщил собеседник РБК в отделе рекламы центра. Число эвакуированных там уточнить не смогли.

«Да, эвакуация была, она была произведена службой безопасности торгового центра, на объекте ничего обнаружено не было в итоге», — рассказал РБК генеральный директор АО «Нагатинская пойма» (владеет ТЦ «Мегаполис») Александр Чижов. Из торгового центра, по его данным, было выведено около 5 тыс. человек. «Сейчас уже опять запускают людей», — добавил собеседник РБК.

Дежурный администратор московского ТЦ «Город», комментируя данные об эвакуации, в свою очередь, сообщила, что у нее «никакой информации по этому поводу нет». Администратор ТЦ «Вива» в беседе с РБК заявила, что эвакуация в торговом центре не проводилась.

В пресс-службе главного управления МВД по столице РБК тем временем сообщили, что пока данные об эвакуации в московских ТЦ им не поступали. «Мы [эти сообщения] не комментируем», — заявили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Накануне, по информации еще одного источника РБК в московском управлении МВД, звонок с сообщением об угрозе взрыва также получили ​в столичной школе №158. «Педагогу школы позвонил неизвестный, который рассказал, что в здании на третьем этаже данной школы заложена бомба», — пояснил источник, заметив, что в результате случившегося были эвакуированы 407 учеников и 27 сотрудников школы. Было ли по итогам проверки найдено взрывное устройство, собеседник РБК не уточнил.

«Все комментарии — только через службу департамента образования», — заявила РБК директор школы №158 Зоя Чернышева. РБК направил туда запрос.

Волна ложных звонков о минирований прошла в России в конце прошлого года. Эвакуации тогда по всей России подверглись почти 4 тыс. объектов, из зданий были выведены свыше 2,6 млн человек.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов, Екатерина Костина, Дмитрий Серков.
Теги: эвакуация , Москва , торговые центры
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