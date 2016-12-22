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ФСБ связала с конфликтом в Черном море всплеск телефонного терроризма
Общество, 17:17
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ФСБ связала с конфликтом в Черном море всплеск телефонного терроризма
Волна сообщений о минировании торговых центров в Москве может быть связана с обострением отношений с Украиной, считают близкие к ФСБ источники РБК
Фото: Раменское / VK

Российские спецслужбы прорабатывают версию о связи всплеска ложных сообщений о бомбах в торговых центрах и других объектах в Москве с обострением ситуации между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ. Эту информацию подтвердил РБК другой собеседник, близкий к ФСБ. «Это рабочая версия», — сказал он.

Ранее днем 28 ноября несколько тысяч человек были эвакуированы из крупных торговых центров столицы. По данным ТАСС, речь шла об эвакуации из 10 ТЦ, «РИА Новости» сообщали об эвакуации 12 крупных магазинов.

По словам первого собеседника РБК, «еще в ходе расследования телефонных атак прошлого года было установлено, что польские хакеры разработали специальные бот-программы, которые в автоматическом режиме осуществляют рассылку интернет-сообщений и делают звонки с угрозами террористических актов».

По словам источника, оболочка программы универсальная — в нее заводят данные об объектах атаки, а затем в определенное время и по определенному алгоритму идет автоматический обзвон объектов инфраструктуры.

Силовики придерживаются основной версии, что звонки посредством IP-телефонии идут с территории Украины. «По характеру предыдущих атак можно говорить, что всплеск их связан с текущей оперативной обстановкой», — отметил собеседник РБК.

«РИА Новости» сообщило о зарубежном происхождении звонков о минировании
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Хакеры также атакуют горячую линию ФСБ, куда приходит информация о взрывных устройствах, заложенных в образовательных и медицинских учреждениях.

По данным «Интерфакса», 28 ноября из-за звонков о ложном минировании из московских ТЦ были эвакуированы 4 тыс. посетителей. Звонки о минировании поступали в том числе в ТЦ «Европейский», «Атриум», «Звездочка», «Капитолий» и др., сообщали «Интерфакс» и ТАСС. Сотрудники администрации торговых центров «Мегаполис», «Горбушкин двор» и «Цветной» в разговоре с РБК эвакуацию покупателей и сотрудников магазинов подтвердили.

При этом источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщал, что эвакуация столичных ТЦ стала результатом серии анонимных звонков, поступивших из других стран.

В пресс-службе столичного главка МЧС позднее сообщили, что по всем сообщениям о минировании 28 ноября были проведены проверки, но подозрительные предметы обнаружены не были.

Телефонное минирование по всей России: над какими версиями работает ФСБ
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Кроме того, по информации еще одного источника РБК в московском управлении МВД, накануне поступил звонок с сообщением об угрозе взрыва в столичную школу № 158. Из школы были эвакуированы 407 учеников и 27 сотрудников. 

Позже в пресс-службе департамента образования Москвы РБК сообщили, что взрывное устройство в школе обнаружено не было, а образовательный процесс возобновили спустя два часа после анонимного звонка.

В 2017 году в России был зафиксирован всплеск ложных сообщений о минированиях. Большая их часть стала результатом централизованной атаки с использованием IP-телефонии, писал ранее РБК. Кроме того, звонили школьники и психически неуравновешенные люди, рассказали РБК источники в спецслужбах.

Авторы: Дмитрий Серков, Наталья Демченко, Екатерина Костина.
При участии: Артем Филипенок.
Теги: ФСб , Черное море
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