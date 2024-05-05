Джоан Роулинг пообещала выпустить еще шесть книг

Роулинг намерена продолжить серию детективных романов о сыщике, а также написать три книги в неназванном жанре. Она призналась, что удовлетворена завершением истории Гарри Поттера. В 2026-м выйдет сериал по книгам о волшебнике

Джоан Роулинг (Фото: Sonia Moskowitz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Британская писательница Джоан Роулинг планирует выпустить еще шесть книг. Об этом она сообщила в интервью газете The Times.

«У меня есть та, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о [сыщике Корморане] Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться», — рассказала она.

Роулинг поделилась, что завершение серии романов о Гарри Поттере было тяжелой утратой, поскольку она могла углубиться в работу над историей мальчика-волшебника, сбежав от проблем в жизни. С другой стороны, писательница удовлетворена, что «все закончилось».

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год и принесла писательнице Джоан Роулинг мировую славу и статус культового автора. Все части этой серии входят в двадцатку самых продаваемых книг всех времен. С 2002 по 2011 год вышло восемь фильмов о Гарри Поттере (последнюю книгу разделили на две части).

Роулинг долгое время была в топ-20 самых читаемых авторов в России. После начала военной операции российское издательство «Эксмо-АСТ» лишилось контракта с ней. После сокращения на полках магазинов новых книг Роулинг и пропажи из электронных библиотек, она стала одним из лидеров по продажам книг на вторичном рынке в России.

В 2026 году на стриминг-сервисе Max (бывший HBO Max) выйдет сериал по мотивам семи книг о Гарри Поттере. Согласно планам, каждый сезон будет соответствовать сюжету одной из книг. Главные роли исполнят новые актеры, студия Warner Brothers пока их не утвердила.

Роулинг в последние несколько лет критикуют, обвиняя в трансфобии («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России). Это связано с высказываниями, в которых писательница критически оценивала представления о том, что трансгендеры идентичны женщинам от рождения, критиковала лексику и термины, используемые в отношении трансгендерных людей. Роулинг рассказывала о получении угроз. Писательница отвергала обвинения, называя себя сторонницей ЛГБТ-движения; по ее словам, у нее есть разногласия только с активистами-радикалами.