Продажи книг «с рук» за год выросли почти на 50%
Продажи книг на вторичном рынке в 2023 году выросли на 47%. Такую статистику по запросу РБК представил сервис «Авито». Из всех реализованных объявлений 34% пришлось на фактически новые книги, 66% — на бывшие в употреблении.
Средняя цена за новую книгу, как показал анализ объявлений, составила 1,4 тыс. руб., за «прочитанный» экземпляр — 1 тыс. руб. В «Авито» отмечают, что во «множестве объявлений» продавцы предлагают книги «за символическую цену или даже в категории отдам даром», причем иногда таким образом перепродают целые библиотеки.
В пресс-службе Российского книжного союза (РКС) на запрос РБК не ответили.
Какие книги чаще всего покупают «с рук»
Лидерами по продажам книг на вторичном рынке в 2023 году стали книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и хоррор-романы Стивена Кинга. Спрос на них по сравнению с 2022 годом увеличился на 15% и 18% соответственно, следует из статистики «Авито». Оба автора еще весной 2022 года объявили о том, что их новые романы в России издаваться больше не будут.
На первичном рынке продажи Стивена Кинга в 2023 году упали почти на четверть, что было связано с отказом автора от присутствия в России. В сети «Читай-город», комментируя РБК спрос на Кинга и Роулинг, отметили, что «любая информационная повестка, в которой упоминаются книги, так или иначе ведет к повышенному спросу на них», а произведения этих авторов на вторичном рынке были востребованы задолго до объявления о прекращении их сотрудничества с российскими издателями. «Фанаты коллекционируют книги по вселенной, — объясняют в «Читай-городе». — В (официальных) магазинах можно купить цикл «Гарри Поттер» в различных изданиях «Махаона», тогда как на вторичном рынке большей популярностью пользуются книги издательства «Росмэн», которые не переиздавались с 2013 года и стали главным объектом книжной охоты фанатов».
Популярным направлением букинистики оказалась мировая классика и нон-фикшн, следует из данных «Авито»: в лидерах по продажам присутствуют антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд (рост год к году — 19%) и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки (плюс 40% год к году).
Заметный рост демонстрируют японские комиксы и фэнтези, особенно те книги, по которым выходят экранизации. Например, продажи «Ведьмака» Анджея Сапковского выросли на 40% (в 2023 году Netflix выпустил третий сезон одноименного сериала), манга «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото — в 5,5 раз (аниме-экранизация вышла в конце 2022 года), а «Атака на титанов» Хадзимэ Исаямы — на 64% чаще (в конце 2023 года вышел финальный сезон одноименного аниме-сериала).
Что происходит с книгами в рознице
Объем коммерческого книжного рынка (без учета учебников) в 2023 году вырос на 9% (до 94 млрд руб.) в денежном и на 3% (до 231 млн экземпляров) — в натуральном выражении, следует из статистики издательской группы «Эксмо-АСТ», на которую приходится как минимум четверть всей издаваемой в стране литературы. Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отмечал, что в 2022 году себестоимость книг демонстрировала рост на 30%, а цены на них увеличились на 20%. А в 2023 году рост цен на книги составил около 5% и был ниже общего уровня инфляции.
Впрочем, по данным Ассоциации книгораспространителей, рост рынка обеспечен продажами в интернете и на маркетплейсах, тогда как розница демонстрирует падение на 4,9% в денежном выражении.
С чем связан рост букинистики
Опрошенные РБК представители крупнейших издательств и аналитиков книжного рынка отмечают, что ранее оценки оборота букинистики в России не проводилось. Объективное изучение вторичного рынка в культурных индустриях возможно лишь «в ситуации хорошо организованной и прозрачной индустрии», чего сейчас нет, считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Впрочем, статистика «Авито», по его мнению, в целом отражает действительность. «Названные (в рейтинге по продажам. — РБК) писатели входят в топ современной литературы, но стоит заметить, что они известны своей плодовитостью — на рынке одновременно продаются многие десятки наименований бестселлеров, что и обеспечивает высокий рейтинг их авторов», — считает Сафронов.
Рост сегмента букинистики напрямую связан с уменьшением покупательной способности населения, говорит, в свою очередь, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. «Рынок подержанной книги в современной книжной индустрии всегда был серой зоной, которая не считалась, не цифровалась и вроде бы даже не учитывалась и не принималась во внимание, — отмечает он. — Хотя в последнее время нам всем понятно, что эта зона растет активнее всего. По понятным причинам люди пускают книги во вторичный оборот, в первую очередь через «Авито». Есть еще и некоммерческий оборот книг — так называемый буккроссинг».
На росте востребованности букинистического направления сказывается как уход популярных зарубежных авторов с российского рынка, так и общий рост цен на книги, обращает внимание директор по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. «До санкций рынок подержанных книг был способом «охоты» за изданиями, которые перестали выпускаться, — объясняет она. — Переиздания могли быть опубликованы с новым переводом или другой обложкой, поэтому поклонникам того или иного автора было важно заполучить для коллекции «тот самый» экземпляр, не доступный более в книжных».
На какие еще книги растет спрос
Спрос растет не только на подержанные книги, но и на коллекционные. Так, по данным крупнейшей онлайн-площадки для торгов искусством и предметами коллекционирования Bidspirit, стоимость антикварных книг за период с 2013 по 2023 год выросла в 4,5 раза, а интерес к ним все чаще стали проявлять молодые инвесторы. Аналогичный тренд отмечал и глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, обращавший внимание как на расширение предложения в сегменте антикварной книги (оборот «Литфонда» в 2022 году по этому направлению вырос в два раза по сравнению с 2021-ым), так и на появление новых коллекционеров в возрасте от 30 до 40 лет.
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