Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода Роулинг и Кинга

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 24 ноя, 16:34
Один человек пострадал при стрельбе на севере Москвы Общество, 00:10
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Супергол Ришарлисона помог Бразилии победить Сербию на старте ЧМ Спорт, 00:04
Эксперты назвали районы Москвы, где в 2022 дешевели элитные новостройки Недвижимость, 00:03
Новогодние праздники 2023. Сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Life, 00:02
Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода Роулинг и Кинга Технологии и медиа, 00:00
В ДТЭК предупредили, что свет в Киеве будут давать на два-три часа в день Политика, 24 ноя, 23:39
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 24 ноя, 23:28
Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки Политика, 24 ноя, 23:19
Силуанов допустил сохранение НДФЛ для уехавших россиян на уровне 13% Экономика, 24 ноя, 23:16
Лукашенко увидел причастность США к расстрелу военных России на Украине Политика, 24 ноя, 23:12
Меркель заявила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста Политика, 24 ноя, 23:10
Минобороны предупредило, что террористы приготовили удар дронами в Сирии Политика, 24 ноя, 22:59
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 24 ноя, 22:54
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода Роулинг и Кинга

Из-за отсутствия книжных новинок западных писателей, отказавшихся издаваться в России, одно из крупнейших издательств «Эксмо-АСТ» недополучило лишь 2–3% продаж. Но заместить Стивена Кинга и Джоан Роулинг книжному рынку не удастся
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к следующему году вырастет до 7%. Такую оценку в интервью РБК представил президент одной из крупнейших российских издательских групп «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Сейчас доля недополученных продаж с начала этого года составляет лишь 2–3%.

Какие авторы заявили об уходе с российского рынка

В марте, после начала спецоперации России на Украине, несколько иностранных авторов объявили, что в том или ином виде ограничивают присутствие на российском рынке. Стивен Кинг, которого Книжная палата по итогам 2021 года назвала самым издаваемым в России автором художественной литературы (общий тираж — 961,5 тыс. экземпляров), первым заявил, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами (новый роман писателя «Билли Саммерс», который поступил в продажу после этого заявления, был издан в России в рамках еще действующего договора). Аналогичное решение приняли английский фантаст Нил Гейман (романы «Звездная пыль» и «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли (написал «Нет времени для прощания»), польский фантаст Адам Пшехшта (автор цикла Materia Prima). «Коммерсантъ» также сообщил, что в России могут не выйти и новые книги британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. О приостановке работы на российском книжном рынке заявили концерн Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners.

Среди наиболее значимых контрактов, которых лишилась группа «Эксмо-АСТ», Новиков перечислил новые проекты Джоан Роулинг (годовой объем продаж ее книг в стране составлял 100–150 тыс. экземпляров), Стивена Кинга (годовой объем — около 1 млн экземпляров) и норвежца Ю Несбё (в 2021 году входил в топ-20 самых издаваемых авторов в России, по статистике Книжной палаты, совокупный тираж с 2007 года — более 2 млн экземпляров).

Но остаются и крупные международные компании, готовые продолжать работу в России. Среди таких, по словам Новикова, — американская Harper Collins, которая входит в пятерку крупнейших мировых англоязычных издательств с выручкой в 2021 году почти $2 млрд. Разорвать уже заключенные контракты, отметил президент «Эксмо-АСТ», невозможно.

Заместить ушедших писателей российскими авторами будет сложно, признает Новиков. «В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать, — объясняет президент «Эксмо-АСТ». — Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина».

Читайте на РБК Pro
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков
Иллюзия тревоги: как ум заставляет человека беспокоиться без причины
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги

Хотя «линейное замещение» контента одних авторов другими невозможно, на российском книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы, в том числе зарубежной, отмечает Новиков. Например, группа «Эксмо-АСТ» сейчас работает с китайскими авторами комиксов — внедрение такого контента пока не массовое и происходит точечно.

Отдельно стоит вопрос потенциала на российском рынке авторов из Индии и Турции. Сейчас, по мнению президента «Эксмо-АСТ», перспективы с точки зрения приобретения авторских прав в этих странах нет. Новиков связывает это с достаточно разными культурой и менталитетом: «Наш читатель даже не понимает, что такое индийская литература, и интегрировать ее в наше социокультурное пространство тяжело».

Китайский и корейский контент в данном случае оказался исключением, поскольку он рассчитан на более динамичную и гибкую молодежную аудиторию. «Их субкультура пришла к нам некоторое время назад, поэтому комплексное развитие обеспечивает потребление и смежных продуктов, в том числе книг. Отдельно взятые книги не найдут своего читателя», — резюмировал Новиков.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
книги «Эксмо» Олег Новиков Стивен Кинг Джоан Роулинг
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Издатели заявили о риске изъятия книг из-за формулировок закона об ЛГБТ
Технологии и медиа
В России вырос спрос на книги о нацистской Германии
Политика
Эксперты сравнили книги лауреата Нобелевки по литературе с Мориаком
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter