Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода Роулинг и Кинга

Из-за отсутствия книжных новинок западных писателей, отказавшихся издаваться в России, одно из крупнейших издательств «Эксмо-АСТ» недополучило лишь 2–3% продаж. Но заместить Стивена Кинга и Джоан Роулинг книжному рынку не удастся

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к следующему году вырастет до 7%. Такую оценку в интервью РБК представил президент одной из крупнейших российских издательских групп «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Сейчас доля недополученных продаж с начала этого года составляет лишь 2–3%.

Какие авторы заявили об уходе с российского рынка В марте, после начала спецоперации России на Украине, несколько иностранных авторов объявили, что в том или ином виде ограничивают присутствие на российском рынке. Стивен Кинг, которого Книжная палата по итогам 2021 года назвала самым издаваемым в России автором художественной литературы (общий тираж — 961,5 тыс. экземпляров), первым заявил, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами (новый роман писателя «Билли Саммерс», который поступил в продажу после этого заявления, был издан в России в рамках еще действующего договора). Аналогичное решение приняли английский фантаст Нил Гейман (романы «Звездная пыль» и «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли (написал «Нет времени для прощания»), польский фантаст Адам Пшехшта (автор цикла Materia Prima). «Коммерсантъ» также сообщил, что в России могут не выйти и новые книги британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. О приостановке работы на российском книжном рынке заявили концерн Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners.

Среди наиболее значимых контрактов, которых лишилась группа «Эксмо-АСТ», Новиков перечислил новые проекты Джоан Роулинг (годовой объем продаж ее книг в стране составлял 100–150 тыс. экземпляров), Стивена Кинга (годовой объем — около 1 млн экземпляров) и норвежца Ю Несбё (в 2021 году входил в топ-20 самых издаваемых авторов в России, по статистике Книжной палаты, совокупный тираж с 2007 года — более 2 млн экземпляров).

Но остаются и крупные международные компании, готовые продолжать работу в России. Среди таких, по словам Новикова, — американская Harper Collins, которая входит в пятерку крупнейших мировых англоязычных издательств с выручкой в 2021 году почти $2 млрд. Разорвать уже заключенные контракты, отметил президент «Эксмо-АСТ», невозможно.

Заместить ушедших писателей российскими авторами будет сложно, признает Новиков. «В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать, — объясняет президент «Эксмо-АСТ». — Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина».

Хотя «линейное замещение» контента одних авторов другими невозможно, на российском книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы, в том числе зарубежной, отмечает Новиков. Например, группа «Эксмо-АСТ» сейчас работает с китайскими авторами комиксов — внедрение такого контента пока не массовое и происходит точечно.

Отдельно стоит вопрос потенциала на российском рынке авторов из Индии и Турции. Сейчас, по мнению президента «Эксмо-АСТ», перспективы с точки зрения приобретения авторских прав в этих странах нет. Новиков связывает это с достаточно разными культурой и менталитетом: «Наш читатель даже не понимает, что такое индийская литература, и интегрировать ее в наше социокультурное пространство тяжело».

Китайский и корейский контент в данном случае оказался исключением, поскольку он рассчитан на более динамичную и гибкую молодежную аудиторию. «Их субкультура пришла к нам некоторое время назад, поэтому комплексное развитие обеспечивает потребление и смежных продуктов, в том числе книг. Отдельно взятые книги не найдут своего читателя», — резюмировал Новиков.