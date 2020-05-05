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Пандемия коронавируса ,  
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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер и контроля за ними, показал опрос OMI и «Платформы». При этом большинство россиян не считают, что распространение инфекции в стране завершится в мае
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).

Онлайн-опрос был проведен 24 апреля среди 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет, живущих в городах с населением более 100 тыс. человек. Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.

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С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции. Так, за эту неделю доля тех, кто считает оправданным введение пропускной системы, контроль перемещений по городу на транспорте, отслеживание нарушителей и их передвижения на личных автомобилях, сократилась с 39 до 28%. В этот же период введение административного наказания для нарушителей перестали поддерживать 11% россиян (снижение с 38 до 27%).

Вместе с тем опрос показал, что большинство респондентов, находящихся на самоизоляции, не готовы посещать места скопления людей, если карантинные меры и ограничения на передвижение полностью отменят в ближайшее время. Так, готовность пойти на концерт, в кинотеатр или на другое массовое мероприятие выразили 8% участников опроса, еще 17% готовы посетить торговый центр или рынок. Еще 18% заявили, что какое-то время не будут выходить из дома без необходимости. При этом о готовности выйти на работу или на прогулку в нелюдное место сообщили 44 и 43% опрошенных соответственно.

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Относительное большинство опрошенных (43%) считают, что ходить в людные места, где невозможно соблюдать дистанцию, будет безопасно, только когда заболеваемость COVID-19 снизится до минимума. При этом 15% респондентов готовы оказаться в людном месте сразу после снятия ограничений, вне зависимости от уровня инфицирования. 11% считают для себя оправданным прекращение дистанцирования только после тестирования, которое покажет иммунитет к коронавирусу, а еще 8% — после прививки против коронавируса и после достижения пика заболеваемости.

29% респондентов считают, что распространение инфекции в России закончится и связанные с этим ограничения будут отменены в июне, 16% — в июле. Еще 11% опрошенных выразили мнение, что на это потребуется более полугода. Доля тех, кто надеется на отмену введенных в стране ограничений в мае, за месяц снизилась на 12% (с 22% в начале апреля до 10%).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Режим обязательной самоизоляции действует в России с конца марта, а в Москве помимо него власти ввели пропускной режим. Несмотря на это, по состоянию на 1 мая с момента ввода антивирусных ограничений полицейские уже выписали нарушителям более 30 тыс. штрафов, рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Только за 29 апреля за нахождение на улице без веских оснований были оштрафованы более 1,3 тыс. горожан.

По данным оперативного штаба, с начала распространения инфекции в России зарегистрировано 155 370 случаев заболевания COVID-19, из них более 10 тыс. — за последние сутки. В Москве общее число зараженных превысило 80 тыс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: опрос, самоизоляция, коронавирус
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