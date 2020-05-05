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В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

«Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении. За последние сутки в России нашли 10 102 новых случая заболевания.

Число выздоровевших по стране выросло до 1770 человек. Умер 1451 пациент.

Число погибших людей с коронавирусом в Москве превысило 800 человек
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Фото: Павел Головкин / AP

По данным Университета Хопкинса, Россия остается на седьмом месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных, по информации федерального оперативного штаба, зафиксировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице выявили 80 115 заболевших, в области — 15 761 пациента, в Петербурге зарегистрировали 5578 человек.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что всего в России провели более 4,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 5 мая под наблюдением врачей в России остаются 222 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Россия
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