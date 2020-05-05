В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

«Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении. За последние сутки в России нашли 10 102 новых случая заболевания.

Число выздоровевших по стране выросло до 1770 человек. Умер 1451 пациент.

По данным Университета Хопкинса, Россия остается на седьмом месте в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией.