Прогулки и фантазия вошли в топ-10 дефицитов родителей на самоизоляции

Многие родители пожаловались также на то, что в условиях самоизоляции им уже просто не хватает фантазии, чтобы найти, чем еще заняться с детьми

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Более трети (35%) россиян, оказавшихся в самоизоляции вместе с детьми, признались, что нагрузка на взрослых сильно возросла и общаться с потомством стало сложнее, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

Отвечая на вопрос, чего вам сегодня больше всего не хватает, чтобы организовать досуг и развитие детям, запертые в своих квартирах родители чаще всего упоминали прогулки на свежем воздухе.

Часто упоминалась также нехватка денег и времени, потребность в котором, особенно у женщин, выросла в связи с необходимостью готовить на всю семью и делать с детьми домашние задания.

Кроме того, родители жаловались на дефицит: