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Прогулки и фантазия вошли в топ-10 дефицитов родителей на самоизоляции

Многие родители пожаловались также на то, что в условиях самоизоляции им уже просто не хватает фантазии, чтобы найти, чем еще заняться с детьми
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Более трети (35%) россиян, оказавшихся в самоизоляции вместе с детьми, признались, что нагрузка на взрослых сильно возросла и общаться с потомством стало сложнее, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).

Отвечая на вопрос, чего вам сегодня больше всего не хватает, чтобы организовать досуг и развитие детям, запертые в своих квартирах родители чаще всего упоминали прогулки на свежем воздухе.

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Часто упоминалась также нехватка денег и времени, потребность в котором, особенно у женщин, выросла в связи с необходимостью готовить на всю семью и делать с детьми домашние задания.

Кроме того, родители жаловались на дефицит:

  • психологической устойчивости;
  • свободы передвижений и планирования времени;
  • материалов для занятий и игр с детьми;
  • места для подвижных игр;
  • хорошо организованных дистанционных занятий;
  • возможностей развлекательных и развивающих центров

Многим даже просто не хватает фантазии, чтобы найти, чем еще заняться с детьми.

Активнее всего жаловались на возникающие проблемы родители с детьми в возрасте 7–9 лет. Среди них о том, что на самоизоляции с детьми особенно сложно, заявили 57%. Среди остальных на проблемы жалуются меньше:

  • 38% — с детьми 10–13 лет;
  • 37% — с детьми до трех лет;
  • 31% — с детьми 4–6 лет;
  • 23% — с детьми 14–17 лет.

При этом 31% респондентов сообщили, что и дети «очень тяжело переносят самоизоляцию, проявляют сильную подавленность, тревогу, стресс».

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Сложнее всего, по данным исследователей, приходится тем, у кого детей двое или больше, а также родителям младших школьников, которые еще не вполне самостоятельны в вопросах учебы и нуждаются в помощи родителей, чтобы компенсировать потерю школы и очного общения с учителями. При этом в первую очередь проблемы возникают у матерей.

«Почти каждый второй родитель считает, что образовательный процесс сейчас организован плохо и не понятен детям. Более половины родителей считают, что дети не готовы к онлайн-формату, учеба им дается сложнее, чем обычно», — говорится в отчете.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В предыдущем отчете OMI и «Платформы» указывалось, что многим россиянам в условиях, когда все вынуждены сидеть дома, больше всего не хватает возможности побыть одному, отдельно от остальных домочадцев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: самоизоляция, коронавирус
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