В Москве за нарушение режима самоизоляции выписали более 30 тыс. штрафов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 00:03
Минкомсвязи предложило открыть книжные магазины в мае Общество, 17:28 В Старом Осколе сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда Общество, 17:20 Как прошли акции 1 мая при пандемии. Фоторепортаж Общество, 17:20  В КПРФ назвали провокацией прерванную полицейскими акцию в Ростове Общество, 17:18 Кремль заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина Общество, 17:12 Байден отверг обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании Политика, 17:10 В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил Общество, 17:08 Бывший капитан МЮ предложил доиграть чемпионат Англии за границей Спорт, 16:57 Регулятор в ФРГ пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС Экономика, 16:55 В Москве за нарушение режима самоизоляции выписали более 30 тыс. штрафов Общество, 16:49 ФАС выявила почти десятикратное завышение цен на маски оптовой фирмой Общество, 16:45 Глава «Газпром нефти» предсказал подъем цен на нефть выше $30 к лету Экономика, 16:29 Лучший бомбардир «Витязя» в КХЛ ушел из команды Спорт, 16:23 Полиция остановила в Ростове пытавшихся устроить автопробег коммунистов Общество, 16:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за нарушение режима самоизоляции выписали более 30 тыс. штрафов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве с момента ввода ограничений в рамках борьбы с коронавирусом сотрудниками полиции было выписано более 30 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«Всего с момента установления ограничений полицейскими было привлечено к ответственности более 30 тысяч нарушителей», — сказал он.

По его словам, лишь за 29 апреля было выписано 1353 штрафа за нахождение на улице без разрешенных указом мэра № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» оснований.

Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом
Общество
Михаил Мурашко

Как отметил Данчиков, количество нарушений по нахождению на улице без оснований остается на прежнем уровне. «Несмотря на очевидный риск заражения, москвичи продолжают нарушать режим повышенной готовности и выходить на прогулки с детьми, пробежки, встречи с друзьями», — добавил чиновник.

Руководитель Главконтроля подчеркнул, что каждый выход из дома — это риск, поскольку у некоторых заразившихся болезнь протекает бессимптомно.Так, по словам Данчикова, происходит примерно в 40% случаев, а появление таких больных на улице ведет к заражению еще большего числа людей.

За езду по Москве без пропуска будут штрафовать собственника машины
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Режим самоизоляции был введен в Москве 30 марта. В начале этой недели мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения до конца майских праздников. Граждане могут покидать свои дома только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу, походов в магазин или аптеку, а также для выноса мусора и прогулок с домашними животными (на расстоянии 100 м от дома).

По последним данным, в Москве коронавирусом заболели 57,3 тыс. человек, скончались 658 человек, выздоровели 5766 пациентов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, штраф
Материалы по теме
В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска
Политика
Власти Москвы начали штрафовать банки за отсутствие разметки у банкоматов
Общество
Минздрав назвал число умерших детей с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter