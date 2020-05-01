В Москве за нарушение режима самоизоляции выписали более 30 тыс. штрафов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве с момента ввода ограничений в рамках борьбы с коронавирусом сотрудниками полиции было выписано более 30 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«Всего с момента установления ограничений полицейскими было привлечено к ответственности более 30 тысяч нарушителей», — сказал он.

По его словам, лишь за 29 апреля было выписано 1353 штрафа за нахождение на улице без разрешенных указом мэра № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» оснований.

Как отметил Данчиков, количество нарушений по нахождению на улице без оснований остается на прежнем уровне. «Несмотря на очевидный риск заражения, москвичи продолжают нарушать режим повышенной готовности и выходить на прогулки с детьми, пробежки, встречи с друзьями», — добавил чиновник.

Руководитель Главконтроля подчеркнул, что каждый выход из дома — это риск, поскольку у некоторых заразившихся болезнь протекает бессимптомно.Так, по словам Данчикова, происходит примерно в 40% случаев, а появление таких больных на улице ведет к заражению еще большего числа людей.

Режим самоизоляции был введен в Москве 30 марта. В начале этой недели мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения до конца майских праздников. Граждане могут покидать свои дома только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу, походов в магазин или аптеку, а также для выноса мусора и прогулок с домашними животными (на расстоянии 100 м от дома).

По последним данным, в Москве коронавирусом заболели 57,3 тыс. человек, скончались 658 человек, выздоровели 5766 пациентов.