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В Орске прорвало дамбу

Власти Орска ранее объявили эвакуацию в связи с угрозой прорыва дамбы в Старом городе. На ней обнаружили две течи, одну спели засыпать. МЧС проводит эвакуацию, спасатели и муниципальные службы работают над устранением прорыва

В Орске прорвало дамбу
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В Орске Оренбургской области прорвало в районе Старый город, проводится срочная эвакуация, сообщают «Урал56» и «Орск.ru».

В оперативных службах заявили ТАСС, что в зоне подтопления могут оказаться около 4 тыс. жилых домов.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что ведомство проводит эвакуацию, из-за прорыва дамбы усилена группировка спасателей. «Спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя», — рассказали там.

В Орске прорвало дамбу

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области, управление информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области

Ранее администрация города объявила об угрозе прорыва дамбы и призвала к эвакуации жителей Старого города и ряда улиц Орска, «Орск.ru» писал, что эвакуируются также жители поселка Форштадт. Как сообщал «Урал56.ру», на дамбе обнаружили две протечки, одну засыпали.

Орск расположен неподалеку от границы с Казахстаном на реке Урал. Согласно сервису «Яндекс Карты», микрорайон Старый город находится на берегу Урала.

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Фото:alexeytexlerofficial / Telegram

В конце марта в Оренбургской области начались паводки, с 30 марта на всей территории региона ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах объявили ЧС, жители начали эвакуироваться. 4 апреля режим ЧС распространился по всему региону. На следующий день в Орске ввели режим ЧС муниципального характера.

«Режим будет введен после начала эвакуации жителей подтопленных поселков. <...> Режим ЧС вводится, прежде всего, для защиты жизни и здоровья орчан от последствий подъема уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь. Силы и средства спасателей, МЧС, полиции, Росгвардии, администрации находятся на круглосуточном дежурстве», — пояснили в администрации города.

В Оренбургскую область направили два вертолета Ми-8 МЧС для мониторинга паводковой ситуации, также в регион отправился замглавы ведомства Илья Денисов. 

Паводки затронули 36 российских регионов. По данным МЧС на утро 5 апреля, подтоплены почти 2 тыс. жилых домов, более 10 тыс. приусадебных участков, 190 низководных мостов, 120 участков автодорог. В Оренбургской области подтоплены 1100 домов и 3734 придворовых участка. Эвакуированы 2176 человек, из них 509 — дети. В пунктах временного размещения находятся 136 человек.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Оренбургская область дамба прорыв МЧС эвакуация Урал
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