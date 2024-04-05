В Челябинской области бурный паводок смыл набережную и подвесной мост

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Активное таяние снега в полях на юге Челябинской области привело к резкому увеличению объема воды в реках, подтоплению нескольких населенных пунктов и повреждению объектов инфраструктуры в регионе, сообщил губернатор Алексей Текслер.

В Брединском, Варненском и Нагайбакском районах произошло подтопление жилых домов и участков. Глава Челябинской области поручил оказать финансовую помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества.

Кроме того, есть несколько случаев повреждения инфраструктуры, в том числе газовых сетей. В Париже (село в Нагайбакском районе) и Гумбейском затопило скважины с питьевой водой, в Троицке пострадал водовод и новая набережная.

Газета «Регион — Южный Урал» сообщила, что городскую набережную полностью смыло — вода унесла пирсы, скамейки, лежаки, фонари, смотровую вышку, а также подвесной мост.

На ряде дорог переливы, несколько из них пришлось вскрыть, чтобы не допустить затопления жилого сектора. Также есть повреждения мостов и переходов.

«Такая ситуация на юге региона будет еще несколько дней. <...> готовимся к возможному паводку на западе области и в центральной ее части. Все службы также приведены в состояние повышенной готовности», — написал Текслер.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. Он необходим для минимизации возможного ущерба для жителей и инфраструктурных объектов и пропуска паводка.

В регионе паводки начались в конце марта, с 30 марта на всей территории области по этой причине ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах ранее объявили ЧС.

Из части затопленных пунктов Оренбургской области сотрудники МЧС эвакуировали жителей. Из-за паводка в регионе ограничили движение по 34 мостам, в области к 30 марта зафиксировали 28 переливов через автодороги.

Согласно информации МЧС, по состоянию на 5 апреля в 36 регионах России подтоплены 1970 жилых домов, более 10 тыс. приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог.