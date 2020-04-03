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ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

ВОЗ не наблюдает резкого увеличения скорости распространения коронавируса в России. Ситуация развивается медленнее, чем в других странах, но Россия пока не прошла пик по заражению коронавирусом
Мелита Вуйнович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович, передает «РИА Новости».

«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах», — сказала Вуйнович.

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ВОЗ, по ее словам, не может сказать, что «эпидемия очень набирает скорость, но она растет постоянно». Вуйнович отметила, что определить, когда будет пройдет пик, можно будет, как только число зараженных станет постоянным на некоторое время, а затем начнет снижаться.

«Сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую [эпидемиологическую линию] линию, которая была гораздо более медленная», — заключила Вуйнович.

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По данным на 3 апреля, в России выявили 4149 зараженных коронавирусом, наибольшее число случаев (2923) обнаружили в Москве. В общей сумме погибли 34 человека, вылечился 281. Президент Владимир Путин накануне продлил до 30 апреля нерабочий период. При этом банки, продуктовые магазины, аптеки будут открыты, а транспорт и органы власти продолжат работать. Кроме того, жителей Москвы и Подмосковья обязали соблюдать самоизоляцию и выходить из дома только при необходимости поехать на работу, для походов в магазин или аптеку, ради выгула собаки или для того, чтобы выбросить мусор.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Вуйнович указывала, что действия российских властей помогут избежать сценария с распространением вируса, как в Европе. Она отмечала, что предсказать, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в России, сложно, но многое будет зависеть от ее граждан.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ВОЗ, коронавирус
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