ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

ВОЗ не наблюдает резкого увеличения скорости распространения коронавируса в России. Ситуация развивается медленнее, чем в других странах, но Россия пока не прошла пик по заражению коронавирусом

Мелита Вуйнович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович, передает «РИА Новости».

«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах», — сказала Вуйнович.

ВОЗ, по ее словам, не может сказать, что «эпидемия очень набирает скорость, но она растет постоянно». Вуйнович отметила, что определить, когда будет пройдет пик, можно будет, как только число зараженных станет постоянным на некоторое время, а затем начнет снижаться.

«Сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую [эпидемиологическую линию] линию, которая была гораздо более медленная», — заключила Вуйнович.