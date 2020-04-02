В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, однако пик распространения инфекции еще не пройден, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — сказал Никифоров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, примерно к середине следующей недели в России наступит пик распространения вируса. «Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ — а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится — обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель», — уточнил он.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

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