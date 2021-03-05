Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в течение двух месяцев

По словам вице-премьера, в январе смертность от COVID-19 сократилась почти на 10%, а в феврале — более чем на 20%

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

С начала 2021 года смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизилась, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Уже в январе смертность от COVID-19 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 9,5%, сказала Голикова, сославшись на официальные данные Росстата.

Снижение смертности, по словам вице-премьера, продолжилось — и даже ускорилось — и в феврале 2021 года.

«На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%», — заявила Голикова на брифинге (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

По данным оперативного штаба, с момента начала эпидемии COVID-19 в России от этой болезни умерло 88 285 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.