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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в течение двух месяцев

По словам вице-премьера, в январе смертность от COVID-19 сократилась почти на 10%, а в феврале — более чем на 20%
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

С начала 2021 года смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизилась, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Уже в январе смертность от COVID-19 по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 9,5%, сказала Голикова, сославшись на официальные данные Росстата.

Снижение смертности, по словам вице-премьера, продолжилось — и даже ускорилось — и в феврале 2021 года.

«На сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%», — заявила Голикова на брифинге (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

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Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным оперативного штаба, с момента начала эпидемии COVID-19 в России от этой болезни умерло 88 285 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

В ходе брифинга в пятницу Голикова пояснила, что в структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтвержденные случаи COVID-19 составляют 47,2%, с учетом случаев, когда тест на коронавирус был положительным, но умер человек по другой причине, то доля COVID-19 в структуре прироста смертности увеличится до 66,6%.

В целом ситуацию с распространением COVID-19 в России Голикова оценила как характеризующуюся «устойчивой динамикой снижения заболеваемости», однако посоветовала продолжать соблюдать ограничения «вплоть до достижения коллективного иммунитета».

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В Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

За последние сутки в России, по данным федерального штаба, от COVID-19 скончалось 462 человека, выявлено 11 024 новых случая заражения. В Москве, по словам мэра столицы Сергея Собянина, число новых заражений снизилось по сравнению с максимальными значениями конца 2020 года в пять раз, в связи с чем градоначальник решил разблокировать социальные транспортные карты горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и отменить требование об их самоизоляции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Калюков
Татьяна Голикова COVID-19 коронавирус смертность
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