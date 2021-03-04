В Минздраве допустили рост детской смертности на фоне пандемии

Глава ведомства заявил, что показатели детской смертности в 2020-м снизились до рекордно низкого уровня. В свою очередь главный внештатный детский специалист Минздрава допустила рост числа умерших детей в условиях пандемии

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В России может увеличиться детская смертность в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в рамках научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью. Но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда детская смертность увеличится», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, то, как сильно может вырасти детская смертность, будет зависеть от выполнения социальных и плановых медицинских программ.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко, проводя совещание по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола, сообщил, что показатели детской и младенческой смертности в прошлом году снизились до рекордно низкого уровня.