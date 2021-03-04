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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве допустили рост детской смертности на фоне пандемии

Глава ведомства заявил, что показатели детской смертности в 2020-м снизились до рекордно низкого уровня. В свою очередь главный внештатный детский специалист Минздрава допустила рост числа умерших детей в условиях пандемии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России может увеличиться детская смертность в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в рамках научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью. Но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда детская смертность увеличится», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, то, как сильно может вырасти детская смертность, будет зависеть от выполнения социальных и плановых медицинских программ.

Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за десять лет
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко, проводя совещание по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола, сообщил, что показатели детской и младенческой смертности в прошлом году снизились до рекордно низкого уровня.

«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны», — сказал Мурашко.

Говоря о ситуации в Туве, министр отметил положительную динамику, но тем не менее подчеркнул, что показатели остаются чуть выше, чем по стране.

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Песков описал выросшую смертность словами «суровая реальность пандемии»
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В июне прошлого года Мурашко заявлял, что уровень смертности от всех причин в России в 2019 году снизился, опустившись до 12,3 смерти на 1 тыс. человек населения. Одной из причин улучшения ситуации министр называл снижение уровня младенческой смертности. По его словам, за год она сократилась на 3,9%, с 5,1 до 4,9 случая на тысячу родившихся живыми.

В конце 2019-го вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в стране был зафиксирован рекордно низкий уровень младенческой смертности. «Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за десять месяцев — наименьший за всю историю России», — заявляла она.

В октябре 2019-го возглавлявшая тогда Минздрав Вероника Скворцова говорила, что уровень младенческой смертности в стране за восемь месяцев 2019 года достиг минимального значения и составил 4,8 промилле (коэффициент обозначает количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. новорожденных за один год).

Автор
Михаил Юшков
Минздрав смертность дети младенческая смертность Михаил Мурашко
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