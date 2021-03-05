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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд выявили более 11 тыс. заразившихся COVID-19

В России вновь выявили более 11 тыс. заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Чтобы избежать третьей волны COVID-19, в ближайшие два месяца нужно привить четверть всего населения страны, предупредила Скворцова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 11 024 человек, сообщил оперативный штаб.

Суточный прирост заразившихся COVID-19 держится выше 11 тыс. человек второй день подряд. Накануне в стране зарегистрировали 11 385 инфицированных, хотя 2 марта показатель впервые за полгода опустился ниже отметки 11 тыс.

Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 1757 человек;
  • Петербург — 983;
  • Подмосковье — 750;
  • Нижегородская область — 384;
  • Воронежская область — 279;
  • Самарская и Ростовская область — по 273 заразившихся.

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Фото:Ryan M. Breeden / Globl Look Press

Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 4,3 млн человек. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире после США (28,8 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,7 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Умерли за прошедшие сутки в России 462 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. По его данным, с начала пандемии COVID-19 стал основной причиной смерти 88,2 тыс. человек. По статистике Росстата, который учитывает и те случаи, когда коронавирус привел к развитию смертельных осложнений другого заболевания, с апреля по декабрь 2020 года в России умерли 162,2 тыс. человек.

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В последние несколько недель в России уровень заболеваемости коронавирусом заметно снижается, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, чтобы избежать третьей волны коронавируса, в течение двух месяцев нужно привить четверть населения страны. Если не учитывать вакцинацию, третья волна COVID-19 неизбежна, говорят математические модели, сообщила она. Согласно им, третья волна ожидается в мае, а ее пик придется на октябрь 2021 года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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