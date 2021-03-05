В России второй день подряд выявили более 11 тыс. заразившихся COVID-19

В России вновь выявили более 11 тыс. заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Чтобы избежать третьей волны COVID-19, в ближайшие два месяца нужно привить четверть всего населения страны, предупредила Скворцова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 11 024 человек, сообщил оперативный штаб.

Суточный прирост заразившихся COVID-19 держится выше 11 тыс. человек второй день подряд. Накануне в стране зарегистрировали 11 385 инфицированных, хотя 2 марта показатель впервые за полгода опустился ниже отметки 11 тыс.

Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в следующих регионах: