Собянин заявил о снижении в пять раз числа новых случаев COVID-19

Фото: Александр Земляниченко / AP

В Москве в пять раз снизилось число новых заболевших коронавирусом за сутки по сравнению с максимальными значениями конца 2020 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида», — написал Собянин в своем блоге.

Также, по его данным, по госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса в Москве снизился в два-три раза.

На фоне снижения числа новых заболевших инфекцией мэр Собянин отменил с 8 марта самоизоляцию для жителей Москвы старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также с этой же даты будут разблокированы социальные карты.