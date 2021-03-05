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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о снижении в пять раз числа новых случаев COVID-19

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

В Москве в пять раз снизилось число новых заболевших коронавирусом за сутки по сравнению с максимальными значениями конца 2020 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида», — написал Собянин в своем блоге.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Также, по его данным, по госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса в Москве снизился в два-три раза.

На фоне снижения числа новых заболевших инфекцией мэр Собянин отменил с 8 марта самоизоляцию для жителей Москвы старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также с этой же даты будут разблокированы социальные карты.

В Москве число новых заболевших коронавирусом за последние семь дней не превышало 2,2 тыс. человек. Максимальное значение за этот период было отмечено 4 марта. Тогда выявили 2,15 тыс заболевших, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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