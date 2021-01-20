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Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» появятся в феврале

Результаты эффективности вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной Государственным научным центром «Вектор», станут известны в феврале. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов, передает пресс-служба Роспотребндзора.

Как поясняется в сообщении ведомства, эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. Иммунологическая эффективность — это выработка специфических антител у привитых. По итогам первой и второй фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» антитела к коронавирусу появились у всех добровольцев. Под профилактической эффективностью понимается защита привитых от заболевания.

«Исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор сообщил о 100% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России после препарата «Спутник V», который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Первая и вторая фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» прошли в июле—сентябре. Во второй фазе принимали участие 86 человек, разделенных на две группы: 43 добровольца получили настоящую вакцину, еще 43 — плацебо. Все получившие вакцину чувствовали себя хорошо, у двоих отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, препарат «ЭпиВакКорона» начнут массово производить в феврале.

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