Данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» появятся в феврале

Результаты эффективности вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», разработанной Государственным научным центром «Вектор», станут известны в феврале. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов, передает пресс-служба Роспотребндзора.

Как поясняется в сообщении ведомства, эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. Иммунологическая эффективность — это выработка специфических антител у привитых. По итогам первой и второй фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» антитела к коронавирусу появились у всех добровольцев. Под профилактической эффективностью понимается защита привитых от заболевания.

«Исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале», — говорится в сообщении.

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России после препарата «Спутник V», который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.