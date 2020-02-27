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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат объяснил появление данных о наркотиках на волосах Голунова

Иван Голунов (Фото: Global Look Press)

Экспертиза, показавшая следы наркотических веществ на волосах журналиста Ивана Голунова, является одним из эпизодов фальсификации доказательств против журналиста. Об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы Голунова.

«Наркотические средства обнаружены на внешней стороне волос, а не внутри [структуры волос]», — сказал Бадамшин. По его словам, наркотические вещества оказались на волосах Голунова «в результате спланированных действий сотрудников полиции», которые просто касались головы журналиста, когда применили к нему физическую силу при задержании.

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Ранее о результатах экспертизы, проведенной Институтом криминалистики Центра специальной техники ФСБ России в июне 2019 года, рассказал ТАСС адвокат Алексей Коврижкин. Коврижкин представляет интересы экс-заместителя отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЗАО Игоря Ляховца, которого подозревают в превышении полномочий при задержании Голунова.

По словам Коврижкина, с результатами анализов, которые выявили на внешней поверхности образцов волос Голунова следы мефедрона, фенилпентана и кокаина, его ознакомили только 27 февраля.

РБК обратился за комментарием к руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко, к адвокату Алексею Коврижкину.

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Голунова задержали 6 июня 2019 года. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Впоследствии глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении его дела, а также о том, что обстоятельства его задержания тщательно проверят. Полицейских, участвовавших в задержании журналиста, и руководителей УВД по ЗАО уволили.

В конце января текущего года Басманный суд арестовал бывших сотрудников УВД. Следователи полагают, что они подбросили Голунову наркотики, чтобы привлечь его к уголовное ответственности. Один из оперативников, Денис Коновалов, дал признательные показания. Его перевели под домашний арест.

Теги: новости РБК, Иван Голунов, Сергей Бадамшин, наркотики
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