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Пятый за неделю корабль ВМФ России прошел через турецкие проливы в Сирию

Вслед за вооруженными ракетами «Калибр» российскими фрегатами через Босфор и Дарданеллы прошли большие десантные корабли «Орск», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников»
Десантный корабль ВМФ России «Цезарь Куников» ​в Средиземном море (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Входящий в состав Чернорморского флота большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» прошел проливы Босфор и Дарданеллы, вышел в Эгейское море и взял курс на сирийский порт Тартус. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Yörük Işık портала Bosphorusobserver, создатели которого отслеживают движение кораблей и судов через ведущие из Черного моря в Средиземное проливы.

В сообщении Yörük Işık отмечается, что «Цезарь Куников» идет в Сирию тяжело загруженным. По данным портала Bosphorus Naval News, с начала 2020 года это уже пятый проход «Цезаря Куникова» через проливы — БДК ходил в Сирию и обратно в январе и феврале.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Агентство Reuters отмечает, что Россия усиливает свои войска в Сирии в преддверии встречи президента Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен прибыть в Москву 5 марта. Reuters указывает, что за последнюю неделю России направила в Сирию пять военных кораблей, что заметно превышает обычный уровень — один-два корабля в неделю.

28 февраля через Босфор и Дарданеллы прошли несущие крылатые ракеты «Калибр» фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». На следующий день это сделал БДК «Орск», а 2-3 марта — БДК «Новочеркасск».

Проход кораблей через Босфор происходит на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб, где боевики предприняли попытку масштабного наступления. По информации российского Минобороны, среди боевиков были военнослужащие Турции. После авиаудара сирийской стороны 27 февраля погибло более 30 турецких военных, Анкара наносит ответные удары.

Эрдоган, говоря об ожиданиях встречи с Путиным, заявил, что рассчитывает на скорейшее прекращение боевых действий в Идлибе. Турецкий президент также заверил, что после встречи с Путиным пройдет пресс-конференция и «ничего не останется скрытым».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Екатерина Костина
Теги: Сирия, ВМФ
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