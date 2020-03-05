Пятый за неделю корабль ВМФ России прошел через турецкие проливы в Сирию

Вслед за вооруженными ракетами «Калибр» российскими фрегатами через Босфор и Дарданеллы прошли большие десантные корабли «Орск», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников»

Десантный корабль ВМФ России «Цезарь Куников» ​в Средиземном море (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

Входящий в состав Чернорморского флота большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» прошел проливы Босфор и Дарданеллы, вышел в Эгейское море и взял курс на сирийский порт Тартус. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Yörük Işık портала Bosphorusobserver, создатели которого отслеживают движение кораблей и судов через ведущие из Черного моря в Средиземное проливы.

В сообщении Yörük Işık отмечается, что «Цезарь Куников» идет в Сирию тяжело загруженным. По данным портала Bosphorus Naval News, с начала 2020 года это уже пятый проход «Цезаря Куникова» через проливы — БДК ходил в Сирию и обратно в январе и феврале.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Агентство Reuters отмечает, что Россия усиливает свои войска в Сирии в преддверии встречи президента Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен прибыть в Москву 5 марта. Reuters указывает, что за последнюю неделю России направила в Сирию пять военных кораблей, что заметно превышает обычный уровень — один-два корабля в неделю.