Два российских фрегата с «Калибрами» прошли через Босфор

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 12:54
В Одессе обвиняемый пригрозил взорвать гранату во время заседания суда Общество, 17:49 В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного Общество, 17:37 Что нужно знать о p2p-платежах и их будущем в России Pro, 17:29 Из России вышлют нарушивших режим изоляции из-за коронавируса иностранцев Общество, 17:25 Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком Финансы, 17:20 Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Политика, 17:17 Как выглядит современный интерьер. Съемка «РБК Стиль» Стиль, 17:17 В школе Зеленограда умерла семиклассница Общество, 17:14 АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию Бизнес, 17:07 Олимпийского чемпиона из Китая дисквалифицировали на 8 лет из-за допинга Спорт, 17:06 Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР Общество, 17:03 Как сэкономить на корпоративном обучении без потери качества Pro, 17:00 Обмен Ковальчука, успехи Овечкина, Панарина и Кучерова. Итоги недели НХЛ Спорт, 16:51 Два российских фрегата с «Калибрами» прошли через Босфор Политика, 16:47
Политика ,  
0 

Два российских фрегата с «Калибрами» прошли через Босфор

 Фрегат «Адмирал Макаров» (Фото: MOD Russia / Global Look Press)

Российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», прошли через Босфор в Средиземное море, сообщили информационные порталы Borsa Gündem и Kamu Bülteni.

Издания опубликовали фотографии российских кораблей, проходящих через пролив.

По словам начальника отдела информационного обеспечения флота, капитана 2-го ранга Алексея Рулева, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» вышли из Севастополя, они присоединятся к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России.

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Политика

Российские фрегаты направились в Средиземное море на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб. Накануне Турция заявила о 33 погибших и 32 раненых военнослужащих в результате удара со стороны сирийских правительственных сил. В ответ Анкара также приняла меры против сил официального Дамаска. По данным российского Минобороны, погибшие турецкие военнослужащие находились в рядах боевиков, которые предприняли попытку масштабного наступления, а сирийская сторона открыла ответный огонь.

Теги: военно-морской флот, Босфор, «Калибр»
Материалы по теме
В Кремле сообщили о переговорах по Идлибу в Анкаре
Политика
Украина поддержала позиции Турции и НАТО по ситуации в Идлибе
Политика
Путин и Совбез выразили обеспокоенность эскалацией обстановки в Идлибе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter