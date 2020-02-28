Два российских фрегата с «Калибрами» прошли через Босфор

Фрегат «Адмирал Макаров» (Фото: MOD Russia / Global Look Press)

Российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», прошли через Босфор в Средиземное море, сообщили информационные порталы Borsa Gündem и Kamu Bülteni.

Издания опубликовали фотографии российских кораблей, проходящих через пролив.

По словам начальника отдела информационного обеспечения флота, капитана 2-го ранга Алексея Рулева, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» вышли из Севастополя, они присоединятся к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России.

Российские фрегаты направились в Средиземное море на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб. Накануне Турция заявила о 33 погибших и 32 раненых военнослужащих в результате удара со стороны сирийских правительственных сил. В ответ Анкара также приняла меры против сил официального Дамаска. По данным российского Минобороны, погибшие турецкие военнослужащие находились в рядах боевиков, которые предприняли попытку масштабного наступления, а сирийская сторона открыла ответный огонь.