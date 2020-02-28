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Политика ,  
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Россия заявила о турецких военных среди боевиков при авиаударе в Идлибе

Минобороны России представило собственную версию произошедшего в Идлибе. Погибшие турецкие военные не передавали данных о своем местоположении, а российская авиация не участвовала в боях в том районе
Последствия авиаудара в Идлибе (Фото: Ghaith Alsayed / Reuters)

В сирийской провинции Идлиб 27 февраля боевики предприняли попытку масштабного наступления, сообщает российское Минобороны. В их рядах были турецкие военнослужащие, заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что группа турецких военных действительно попала под обстрел сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. «При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — заметили в министерстве (цитата по ТАСС).

Российские ВКС удары в районе населенного пункта Бехун не наносили, подчеркнули в ведомстве.

В тот день, 27 февраля, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Сирийская сторона открыла ответный огонь. Чтобы не допустить угрозы турецким военным, в том числе находящимся на наблюдательных пунктах, российский Центр по примирению враждующих сторон постоянно находится в постоянном контакте с турецким идлибским координационным центром, сообщили в Минобороны.

Сразу после того, как стало известно о пострадавших накануне при обстреле турецких военных, Россия приняла все меры, чтобы сирийская армия прекратила огонь. После того как обстрел завершился, была обеспечена безопасная эвакуация тел погибших и раненых турецких военных, отметили в Минобороны.

Глава МИД Турции поговорил с генсеком НАТО после авиаудара в Идлибе
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Очередная эскалация конфликта в Идлибе связана с тем, что накануне во время ударов сирийской армии по наступающим боевикам погибли 33 турецких военнослужащих. Сразу после этого Турция начала наносить удары по позициям официального Дамаска. Поддержку Анкаре выразили генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский Госдеп. Около генконсульства России в Стамбуле прошел митинг с призывами «отомстить за мучеников».

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
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Российские ВКС оказывают поддержку сирийской армии в конфликте вокруг Идлиба. 20 февраля во время попытки контрнаступления боевиков российские бомбардировщики помогли сдержать их прорыв через позиции сил Башара Асада.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Турция, Сирия, Идлиб
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