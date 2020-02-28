Россия заявила о турецких военных среди боевиков при авиаударе в Идлибе

Минобороны России представило собственную версию произошедшего в Идлибе. Погибшие турецкие военные не передавали данных о своем местоположении, а российская авиация не участвовала в боях в том районе

Последствия авиаудара в Идлибе (Фото: Ghaith Alsayed / Reuters)

В сирийской провинции Идлиб 27 февраля боевики предприняли попытку масштабного наступления, сообщает российское Минобороны. В их рядах были турецкие военнослужащие, заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что группа турецких военных действительно попала под обстрел сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. «При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — заметили в министерстве (цитата по ТАСС).

Российские ВКС удары в районе населенного пункта Бехун не наносили, подчеркнули в ведомстве.

В тот день, 27 февраля, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Сирийская сторона открыла ответный огонь. Чтобы не допустить угрозы турецким военным, в том числе находящимся на наблюдательных пунктах, российский Центр по примирению враждующих сторон постоянно находится в постоянном контакте с турецким идлибским координационным центром, сообщили в Минобороны.

Сразу после того, как стало известно о пострадавших накануне при обстреле турецких военных, Россия приняла все меры, чтобы сирийская армия прекратила огонь. После того как обстрел завершился, была обеспечена безопасная эвакуация тел погибших и раненых турецких военных, отметили в Минобороны.