Политика , 29 фев, 00:44
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В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России «Орск»
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» вошел в Средиземное море. Об этом сообщает информационный портал Borsa Gündem.
Кроме того, о прохождении кораблем пролива Босфор сообщается в блоге журналиста Reuters Yörük Işık в Twitter, который отслеживает проходящие через Босфор судна.
Как отмечается в сообщении, «Орск» следует в сирийский порт Тартус.
Ранее 28 февраля через Босфор прошли российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». Как сообщал начальник отдела информационного обеспечения флота, капитан 2-го ранга Алексей Рулев, фрегаты отправились из Севастополя и должны присоединиться к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России.
Проход кораблей через Босфор происходит на фоне эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб.Накануне, как сообщали в Минобороны, боевики предприняли в регионе попытку масштабного наступления. По информации российского ведомства, среди боевиков были военнослужащие Турции.