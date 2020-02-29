В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ России «Орск»

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» вошел в Средиземное море. Об этом сообщает информационный портал Borsa Gündem.

Кроме того, о прохождении кораблем пролива Босфор сообщается в блоге журналиста Reuters Yörük Işık в Twitter, который отслеживает проходящие через Босфор судна.



Как отмечается в сообщении, «Орск» следует в сирийский порт Тартус.

Ранее 28 февраля через Босфор прошли российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». Как сообщал начальник отдела информационного обеспечения флота, капитан 2-го ранга Алексей Рулев, фрегаты отправились из Севастополя и должны присоединиться к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России.

