Эрдоган выразил надежду на перемирие в Идлибе после встречи с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ожидает скорого прекращения боевых действий в Идлибе после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает турецкий телеканал NTV.

Турецкий лидер заверил, что после переговоров с Путиным состоится пресс-конференция и «ничего не останется скрытым».

Эрдоган посетит Москву 5 марта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что позиция России на переговорах останется последовательной и неизменной. Российская сторона настаивает на территориальной целостности Сирии и поддерживает ее в борьбе с террористами, отмечал он.

Конфликт в Идлибе обострился в феврале. В частности, после авиаудара сирийской стороны 27 февраля погибло более 30 турецких военных, Анкара нанесла ответный удар. При этом Эрдоган заявлял, что у Анкары нет проблем с Россией в Сирии.