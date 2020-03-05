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В России выявили новый случай заражения коронавирусом

Заболевший — гражданин Италии, который недавно прилетел в Россию, — госпитализирован. Те, кто с ним контактировал, находятся под медицинским наблюдением
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России зарегистрирован еще один случай коронавируса, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Заболевший — гражданин Италии. Он прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Итальянец был госпитализирован в инфекционный бокс, сообщает ведомство.

Состояние больного оценивается как удовлетворительное. «Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия», — говорится в сообщении.

Под медицинское наблюдение поместили также тех, с кем пациент контактировал на территории России.

Первые два случая заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января, на территории Тюменской области и Забайкальского края. Оба заболевших были гражданами Китая. Они прошли лечение и в середине февраля благополучно выписались из больницы.

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В конце февраля стало известно о трех случаях заражения россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что их болезнь протекает в легкой форме, без осложнений. Всех доставили в Россию бортом МЧС и поместили на карантин в Казани. Лайнер был пришвартован в порту Йокогамы в Японии. У одного из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, до прибытия в Японию, выявили коронавирус. После этого заражение подтвердили у более чем 600 пассажиров.

Еще один случай заражения коронавирусом нового типа был зарегистрирован в России 2 марта у россиянина, который вернулся из Италии. Он был помещен в карантин, состояние пациента удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, сообщали в Минздраве.

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В конце февраля Татьяна Голикова заявила, что Россия смогла получить штамм коронавируса нового типа. По ее словам, уже разработано пять прототипов вакцины, однако сообщать о конкретных результатах пока рано. В начале марта в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА заявили, что рассчитывают создать вакцину в третьем квартале 2020 года. В четвертом квартале могут начаться доклинические исследования на животных, уточнили в НИИ.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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