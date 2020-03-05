В России выявили новый случай заражения коронавирусом

Заболевший — гражданин Италии, который недавно прилетел в Россию, — госпитализирован. Те, кто с ним контактировал, находятся под медицинским наблюдением

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России зарегистрирован еще один случай коронавируса, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Заболевший — гражданин Италии. Он прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. Итальянец был госпитализирован в инфекционный бокс, сообщает ведомство.

Состояние больного оценивается как удовлетворительное. «Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия», — говорится в сообщении.

Под медицинское наблюдение поместили также тех, с кем пациент контактировал на территории России.