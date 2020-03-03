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Минздрав сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом россиянина

Михаил Мурашко (Фото: roszdravnadzor.ru)

Состояние вернувшегося из Италии россиянина с подтвержденным коронавирусом удовлетворительное. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно. <...> Обстановка абсолютно спокойная», — отметил он.

По его словам, все контактные лица в настоящее время находятся под медицинским наблюдением, и новых случаев заражения нет.

О том, что у вернувшегося из Италии в конце февраля мужчины обнаружили коронавирус, стало известно 2 марта. Он обратился к врачам, после чего его поместили на лечение в ИКБ № 1. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что после выявления коронавируса у москвича на карантин отправили 85 человек, госпитализировали 24.

Официально имя заболевшего не называлось, однако по информации Telegram-канала Baza, речь идет о сотруднике РФС Давиде Берове. Пользователь Instagram с именем Давид Беров также рассказывал, что находится в инфекционной больнице № 1 в Москве.

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Согласно данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 2036 человек, более 50 человек стали жертвами заболевания. МИД России рекомендовал россиянам временно отказаться от поездок в страну. Позднее Ростуризм призвал турфирмы приостановить продажу туров в Италию.

Из-за вспышки коронавируса власти Италии временно закрыли театры, музеи, галереи, библиотеки.

Теги: Минздрав, состояние, россияне, Италия, коронавирус
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