Заблокирована продажа 22,5 млн бутылок Aloe Vera, где нашли ацетон

«Честный знак» заблокировал продажу 22,5 млн бутылок Aloe Vera. Под крупнейшие ограничения ЦРПТ попали четыре вида газированной воды. Ранее Роспотребнадзор нашел в этом сладком напитке летучие органические соединения

Фото: Fanta Media / Shutterstock

Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу четырех видов сладкого напитка Aloe Vera. Это было сделано по поручению Роспотребнадзора, под приостановку продаж попали 22,5 млн бутылок. Это крупнейшая на данный момент блокировка, сообщили РБК в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы.

«В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан России, Роспотребнадзор просит <...> приостановить возможность реализации продукции на срок до дополнительного уведомления», — сказано в письме надзорного ведомства.

Технологии «Честного знака» позволяют распознать местонахождение каждой промаркированной единицы товара и вывести ее из оборота как в рознице, так и в онлайн-продажах, пояснил оператор.

Ранее система уже блокировала отдельные партии Aloe Vera — всего 298 тыс. бутылок по итогам лабораторных проверок. Тогда исследования выявили наличие в емкостях незаявленных компонентов.

В конце декабря 2025 года Telegram-канал Mash писал, что сотрудники «Магнита» в Новой Москве нашли в четырех бутылках Aloe Vera ацетон. Напиток попробовал ребенок, который получил ожог гортани. После этого Роспотребнадзор и СК начали проверки, а «Магнит» пообещал убрать с прилавков Aloe Vera. ЦРПТ сообщал, что его продажи приостановлены. Позднее стало известно, что в пяти образцах напитка производства ООО «Вельта-Пенза» нашли летучие органические соединения. Деятельность предприятия была приостановлена.