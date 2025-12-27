 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани у ребенка от напитка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет начал проверку после появления в социальных сетях информации о том, что ребенок получил ожог гортани, выпив безалкогольный напиток, сообщили в пресс-службе ведомства

Доследственная проверка организована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

«Магнит» пообещал убрать «Алоэ вера», в котором обнаружили ацетон
Общество
Фото:Александр Артёменков / ТАСС

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники магазина «Магнит» в Новой Москве нашли в четырех бутылках напитка Aloe Vera ацетон. От употребления напитка пострадал ребенок, писал он. 

В связи с происшествием Роспотребнадзор взял пробы напитка для лабораторного анализа и выдал юридическому лицу АО «Тандер», которому принадлежит сеть «Магнит», предписание о приостановке продажи всей партии напитка Aloe Vera. Кроме того, ведомство использовало систему маркировки «Честный знак» для срочного изъятия этого товара из розничной продажи по всей стране.

Сеть «Магнит» в ответ заявила, что уберет с прилавков не только напиток Aloe Vera, но и всю продукцию этого поставщика. В компании также пообещали в ближайшее время провести лабораторные анализы товаров и внеплановую проверку производства поставщика.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ацетон отравление СКР
