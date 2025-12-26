 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор проверит продажу напитка с ацетоном в «Магните»

Роспотребнадзор проверит продажу напитка с технической жидкостью в «Магните»
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по факту продажи некачественного напитка Aloe Vera, в котором нашли примесь ацетона. Ведомство приостановило продажу всей партии сладкой воды в сети магазинов «Магнит», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники магазина «Магнит» в Новой Москве обнаружили в четырех бутылках напитка Aloe Vera ацетон. По информации телеграм-канала, есть пострадавшие — ребенок получил ожог гортани.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы напитка для лабораторного исследования. Юридическому лицу АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») выдали предписание о приостановке реализации всей партии напитка Aloe Vera. Роспотребнадзор также принял срочные меры по приостановлению продаж напитка в рознице при помощи системы маркировки «Честный знак».

«Магнит» пообещал убрать «Алоэ вера», в котором обнаружили ацетон
Общество
Фото:Александр Артёменков / ТАСС

Сеть магазинов «Магните» пообещала убрать с прилавков напиток Aloe Vera, а также снять с продажи всю продукцию этого поставщика. Также в компании отметили, что в ближайшее время проведут лабораторные анализы товаров и внеплановый аудит производства.

Ранее во Владимирской области пять мужчин умерли от отравления спиртосодержащей технической жидкостью. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Авторы
Теги
Анастасия Карева
отравление ацетон Роспотребнадзор Москва «Магнит»
