 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Магнит» пообещал убрать «Алоэ вера», в котором обнаружили ацетон

ТАСС: «Магнит» уберет с прилавков напиток «Алое вера» в течение нескольких часов
Фото: Александр Артёменков / ТАСС
Фото: Александр Артёменков / ТАСС

Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» уберет с прилавков напиток «Алое вера», в котором обнаружили едкое вещество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

«Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — сказано в сообщении», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет снята с продажи вся продукция этого поставщика. В «Магните» также отметили, что в ближайшее время проведут лабораторные исследования и анализы и внеплановый аудит производства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Новой Москве ребенок обжег гортань, выпив «Алоэ вера», купленный в супермаркете «Магнита». В магазине обнаружили партию напитка «с неизвестной химией» — предположительно, внутри был ацетон.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
«Магнит» напитки продажи
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаки дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28