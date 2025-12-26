«Магнит» пообещал убрать «Алоэ вера», в котором обнаружили ацетон

Фото: Александр Артёменков / ТАСС

Одна из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» уберет с прилавков напиток «Алое вера», в котором обнаружили едкое вещество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

«Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов», — сказано в сообщении», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет снята с продажи вся продукция этого поставщика. В «Магните» также отметили, что в ближайшее время проведут лабораторные исследования и анализы и внеплановый аудит производства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что в Новой Москве ребенок обжег гортань, выпив «Алоэ вера», купленный в супермаркете «Магнита». В магазине обнаружили партию напитка «с неизвестной химией» — предположительно, внутри был ацетон.