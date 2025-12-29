В пробах напитка Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пяти образцах напитка Aloe Vera производства ООО «Вельта-Пенза» летучие органические соединения, сообщила пресс-служба ведомства.

Для проведения лабораторного исследования специалисты отобрали восемь образцов сладкой газированной воды, которые были изготовлены в августе, ноябре и декабре. Также они взяли одну пробу концентрата, используемого при изготовлении напитка, и образцы упаковки.

«По результатам завершенных лабораторных исследований в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества», — говорится в сообщении.

С 26 декабря Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия ООО «Вельта-Пенза». Производственные помещения опечатали, а действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекратили. РБК направил запрос в ООО «Вельта-Пенза».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники магазина «Магнит» в Новой Москве нашли в четырех бутылках напитка Aloe Vera ацетон. От употребления сладкой воды пострадал ребенок.

В связи с этим Роспотребнадзор взял пробы напитка для лабораторного анализа и выдал юридическому лицу АО «Тандер», которому принадлежит сеть «Магнит», предписание о приостановке продажи всей партии напитка Aloe Vera. В ответ сеть магазинов заявила, что уберет с прилавков не только напиток Aloe Vera, но и всю продукцию этого поставщика. В компании также пообещали в ближайшее время провести лабораторные анализы товаров и внеплановую проверку производства поставщика.

Всего система «Честный знак» заблокировала 138 тыс. бутылок с напитком Aloe Vera. Также «Честный знак» приостановил реализацию партий напитка как в магазинах, так и на онлайн-площадках.

Следственный комитет начал проверку. Она организована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).