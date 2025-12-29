 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В пробах напитка Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

В пробах напитка Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пяти образцах напитка Aloe Vera производства ООО «Вельта-Пенза» летучие органические соединения, сообщила пресс-служба ведомства.

Для проведения лабораторного исследования специалисты отобрали восемь образцов сладкой газированной воды, которые были изготовлены в августе, ноябре и декабре. Также они взяли одну пробу концентрата, используемого при изготовлении напитка, и образцы упаковки.

«По результатам завершенных лабораторных исследований в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проверит продажу напитка с ацетоном в «Магните»
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

С 26 декабря Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия ООО «Вельта-Пенза». Производственные помещения опечатали, а действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекратили. РБК направил запрос в ООО «Вельта-Пенза».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники магазина «Магнит» в Новой Москве нашли в четырех бутылках напитка Aloe Vera ацетон. От употребления сладкой воды пострадал ребенок.

В связи с этим Роспотребнадзор взял пробы напитка для лабораторного анализа и выдал юридическому лицу АО «Тандер», которому принадлежит сеть «Магнит», предписание о приостановке продажи всей партии напитка Aloe Vera. В ответ сеть магазинов заявила, что уберет с прилавков не только напиток Aloe Vera, но и всю продукцию этого поставщика. В компании также пообещали в ближайшее время провести лабораторные анализы товаров и внеплановую проверку производства поставщика.

Всего система «Честный знак» заблокировала 138 тыс. бутылок с напитком Aloe Vera. Также «Честный знак» приостановил реализацию партий напитка как в магазинах, так и на онлайн-площадках.

Следственный комитет начал проверку. Она организована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
При участии
Ольга Ваганова
Роспотребнадзор результаты исследования ацетон отравление
Материалы по теме
Роспотребнадзор проверит продажу напитка с ацетоном в «Магните»
Общество
Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Сергей Дягилев»
Общество
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Эстонская разведка исключила риск нападения России на НАТО Политика, 10:55
Поиск работы: что успеть сделать в новогодние каникулы Образование, 10:54
Следующий эпизод: что ждет российский рынок видеоплатформ в 2026 году Тренды, 10:52
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Путин подписал закон о запуске реестра УК для аварийных домов Недвижимость, 10:34
Демидов закрепил лидерство в гонке лучших новичков НХЛ Спорт, 10:30
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Какое ядерное оружие есть у Китая и как он его демонстрировал в 2025 году Политика, 10:30
4 фатальные ошибки бизнеса, которые провоцируют потребительский терроризмПодписка на РБК, 10:29
ЦБ допустил, что россияне оставят наличными только 10% платежей Общество, 10:24
Перевозчик сообщил об опоздании шести поездов «Таврия» в Крым и из него Общество, 10:20
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 10:19
13 домов пострадали в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА Общество, 10:16
Российский ледокольный танкер «Алексей Косыгин» вышел в первый рейс Отрасли, 10:14