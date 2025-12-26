 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В ЦРПТ назвали размер партии напитка Aloe Vera, где нашли ацетон

«Честный знак» заблокировал 138 тыс. бутылок Aloe Vera после выявления ацетона
Фото: Анна Барма / ТАСС
Фото: Анна Барма / ТАСС

Система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала 138 тыс. бутылок с напитком Aloe Vera, в котором нашли примесь ацетона. Об этом РБК сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы. «Честный знак» приостановил реализацию партий напитка как в магазинах, так и на онлайн-площадках.

«Всего в розничной продаже находится 138 тыс. бутылок по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации», — сказал гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов.

Роспотребнадзор проводит проверки и лабораторный анализ изъятой продукции, сообщили в ЦРПТ. 

Роспотребнадзор проверит продажу напитка с ацетоном в «Магните»
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство начало расследование по факту продажи некачественного напитка Aloe Vera. Телеграм-канал Mash писал, что сотрудники магазина «Магнит» в Новой Москве обнаружили в четырех бутылках напитка ацетон. По информации Mash, есть пострадавшие — ребенок получил ожог гортани.

Пресс-служба «Магнита» сообщила, что сеть уберет с прилавков Aloe Vera. Кроме того, будет снята с продажи вся продукция этого поставщика.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов, Виталий Крюков
маркировка блокировка продукты магазины ацетон Роспотребнадзор
