В ЦРПТ назвали размер партии напитка Aloe Vera, где нашли ацетон

Фото: Анна Барма / ТАСС

Система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала 138 тыс. бутылок с напитком Aloe Vera, в котором нашли примесь ацетона. Об этом РБК сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы. «Честный знак» приостановил реализацию партий напитка как в магазинах, так и на онлайн-площадках.

«Всего в розничной продаже находится 138 тыс. бутылок по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации», — сказал гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов.

Роспотребнадзор проводит проверки и лабораторный анализ изъятой продукции, сообщили в ЦРПТ.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство начало расследование по факту продажи некачественного напитка Aloe Vera. Телеграм-канал Mash писал, что сотрудники магазина «Магнит» в Новой Москве обнаружили в четырех бутылках напитка ацетон. По информации Mash, есть пострадавшие — ребенок получил ожог гортани.

Пресс-служба «Магнита» сообщила, что сеть уберет с прилавков Aloe Vera. Кроме того, будет снята с продажи вся продукция этого поставщика.