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Приставы назвали размер долгов осужденных взяточников

К концу 2020-го осужденные взяточники должны были по штрафам 31 млрд руб. За последние три года средний размер долга коррупционеров вырос с 3 до 5 млн руб.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Преступники, осужденные в России за коррупцию, накопили за 2020 год штрафов в сумме на 31 млрд руб. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов, передает ТАСС.

В ФССП отметили, что с января по ноябрь прошлого года на исполнении у приставов было 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 млрд руб. Однако к декабрю более 2 тыс. дел было закрыто, взяточники погасили долги на 3,5 млрд руб.

Средний долг по штрафу на конец 2020 года составил около 5 млн руб., тремя годами ранее он чуть превышал 3 млн руб.

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Фото:Василий Шитов / ТАСС

Сейчас ФССП разыскивают более 600 осужденных коррупционеров, которые должны 1,5 млрд руб. Кроме того, разыскивается их имущество на общую сумму в 1,7 млрд руб.

Отчетность ФССП показывала, что к началу прошлого года долги россиян по алиментам составляли 152 млрд руб. За семь лет эта цифра выросла в семь раз. В среднем каждый неплательщик алиментов должен был по 189 тыс. руб.

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В декабре приставы сообщали, что за год количество граждан, которым из-за долгов запрещен выезд за границу, увеличилось на 20% до 4,1 млн человек. По данным ФССП, чаще всего причиной запрета на выезд из России становились долги по кредитам, алиментам и коммунальным платежам.

Юристы советовали россиянам погасить имеющиеся у них долги до наступления нового года, поскольку 1 января закончились послабления, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим приставам вернули все полномочия по взысканию задолженностей.

Автор
Михаил Котляр
ФССП взятка долг коррупция
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