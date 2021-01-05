Приставы назвали размер долгов осужденных взяточников

К концу 2020-го осужденные взяточники должны были по штрафам 31 млрд руб. За последние три года средний размер долга коррупционеров вырос с 3 до 5 млн руб.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Преступники, осужденные в России за коррупцию, накопили за 2020 год штрафов в сумме на 31 млрд руб. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов, передает ТАСС.

В ФССП отметили, что с января по ноябрь прошлого года на исполнении у приставов было 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 млрд руб. Однако к декабрю более 2 тыс. дел было закрыто, взяточники погасили долги на 3,5 млрд руб.

Средний долг по штрафу на конец 2020 года составил около 5 млн руб., тремя годами ранее он чуть превышал 3 млн руб.

Сейчас ФССП разыскивают более 600 осужденных коррупционеров, которые должны 1,5 млрд руб. Кроме того, разыскивается их имущество на общую сумму в 1,7 млрд руб.