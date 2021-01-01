Более 4 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

Число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и превысило 4 млн человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации <...> составляло 4,1 млн», — сказали в ведомстве.

На начало ноября прошлого года покинуть страну из-за долгов не могли 3,4 млн россиян.

По данным ФСПП, за первые десять месяцев 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.