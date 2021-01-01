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Более 4 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

Число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и превысило 4 млн человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации <...> составляло 4,1 млн», — сказали в ведомстве.

На начало ноября прошлого года покинуть страну из-за долгов не могли 3,4 млн россиян.

Портал «Госуслуги» начнет автоматически извещать пользователей о долгах
Общество
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

По данным ФСПП, за первые десять месяцев 2020 года было вынесено 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

Приставы могут ограничить человека в выезде из России при долге от 30 тыс. руб., а по некоторым видам задолженности — от 10 тыс.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пользователи портала госуслуг получат возможность в автоматическом режиме получать извещения в случае возбуждения исполнительного производства.

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Предполагается, что это упростит информирование граждан, которым предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам и налогам. Оперативная передача извещений позволит избежать негативных последствий, в том числе дополнительных взысканий и ограничения выезда за границу.

долги ФССП
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