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СМИ оценили задолженность россиян по алиментам в рекордные ₽152 млрд

Эта сумма за 2019 год, она на 13% больше, чем годом ранее. За последние семь лет задолженность увеличилась в семь раз
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 млрд руб., что на 13% больше, нежели в 2018 году (130 млрд руб.). По сравнению с показателями 2012 года долги выросли в семь раз (19,8 млрд руб.). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, число должников по состоянию на ноябрь—декабрь 2019 года сократилось с 825,5 тыс. годом ранее до 806,4 тыс. В первом полугодии 2019-го доля дел о взыскании алиментов уже снижалась до 817,3 тыс. Из общего количества данных исполнительных производств более чем по 66% долги гасятся в установленный срок. Для сравнения: еще два года назад — в 2017 году — долги по алиментам имели 844,9 тыс. человек.

Средняя сумма долга по денежным выплатам несовершеннолетним детям в прошлом году составила 189 тыс. руб., что на 27 тыс. руб. меньше, чем годом ранее (216 тыс. руб.) В прошлом году судебные приставы взыскали 52 млрд руб. с 764 тыс. должников. Всего в производстве ФССП было 1,6 млн дел на 213,2 млрд руб. В 2018 году приставы взыскали по алиментам 7,9 млрд. руб., в 2017-м — 1,9 млрд. руб. 

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В октябре Минюст России разработал законопроект об ужесточении наказания за неуплату алиментов, вплоть до уголовного. Сейчас должники, которые неоднократно без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовной ответственности, если они нерегулярно перечисляли «несущественные выплаты». По мнению ведомства, отсутствие возможности уклонения от уголовной ответственности позволит обеспечить защиту несовершеннолетних детей. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: алименты, ФССП
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