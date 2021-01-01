Приставы назвали основные причины попадания в список невыездных

Больше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов, чаще всего причинами этого становятся задолженности по кредитам, алиментам и по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — отметили в ведомстве.

В ФСПП добавили, что за первые 11 месяцев этого года было вынесено 8,3 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

По информации ТАСС, ограничение на выезд за границу, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам.