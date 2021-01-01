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Приставы назвали основные причины попадания в список невыездных

Больше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов, чаще всего причинами этого становятся задолженности по кредитам, алиментам и по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — отметили в ведомстве.

В ФСПП добавили, что за первые 11 месяцев этого года было вынесено 8,3 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из страны.

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По информации ТАСС, ограничение на выезд за границу, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам.

Ранее ФССП сообщала, что число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20% и составило 4,1 млн человек. За десять месяцев этого года с невыездных должников взыскали около 36 млрд руб.

Приставы могут ограничить человека в выезде из России при долге от 30 тыс. руб., а по некоторым видам задолженности — от 10 тыс.

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