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Финансы ,  
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Юрист посоветовала россиянам погасить долги до Нового года

Россиянам стоит погасить долги до конца 2020 года, так как с 1 января 2021 года в стране закончится срок действия послаблений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции и судебные приставы смогут снова взыскивать задолженности. Об этом гражданам напомнила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева, передает агентство «РИА Новости».

«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы в счет погашения долга смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — заявила она.

Юрист пояснила, что приставы смогут напрямую общаться к работодателям должника, чтобы средства автоматически уходили на банковский счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в день получения зарплаты.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Она также напомнила, что с 1 января не будет действовать приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ.

В случае, если денег на погашение долгов не хватает, эксперт предложила обратиться за социальной поддержкой. Например, оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ. Кроме того, можно также получить пособие по безработице или реструктурировать кредит.

Ранее ФССП сообщила, что к ноябрю 2020 года число должников, которые не могут покинуть Россию выросло на 20% и достигло 4,1 млн человек. По данным службы, только за первые десять месяцев этого года было вынесено 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд из страны. Однако подобные ограничения могут применяться только в тех случаях, когда размер долга превышает 30 тыс. руб. В случае с некоторыми отдельными видами задолженности — от 10 тыс. руб.

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