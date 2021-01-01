Юрист посоветовала россиянам погасить долги до Нового года
«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы в счет погашения долга смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — заявила она.
Юрист пояснила, что приставы смогут напрямую общаться к работодателям должника, чтобы средства автоматически уходили на банковский счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в день получения зарплаты.
Она также напомнила, что с 1 января не будет действовать приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ.