Юрист посоветовала россиянам погасить долги до Нового года

Россиянам стоит погасить долги до конца 2020 года, так как с 1 января 2021 года в стране закончится срок действия послаблений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции и судебные приставы смогут снова взыскивать задолженности. Об этом гражданам напомнила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева, передает агентство «РИА Новости»

«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы в счет погашения долга смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — заявила она.

Юрист пояснила, что приставы смогут напрямую общаться к работодателям должника, чтобы средства автоматически уходили на банковский счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в день получения зарплаты.

Она также напомнила, что с 1 января не будет действовать приостановление взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты статей расходов комплекса ЖКХ.