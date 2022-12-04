Минздрав Украины попросил прекратить плановые госпитализации

Медучреждения должны прекратить плановые госпитализации из-за военных действий и угрозы работы «в экстремальных условиях» — при отключении света, воды и тепла

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На Украине медучреждениям следует прекратить плановые госпитализации из-за военных действий и возможной работы в условиях отключения электричества, водо- и теплоснабжения, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Киевской государственной гражданской администрации (КГГА) Наталью Вишневскую.

Срок действия меры не установлен — «до дальнейших рекомендаций», отмечает УНИАН.

В лечебных учреждениях также должны провести мониторинг по вопросам готовности использования резервных источников электро- и теплоснабжения, технического состояния генераторов, запаса горючего, наличия скважин или колодцев, резервуаров для чистой и технической воды, запасов лекарств не менее чем на один месяц, продуктов для пациентов и работников и т.д.

Проблемы с подачей электричества, воды и тепла на Украине наблюдаются на фоне российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Первая такая атака была 10 октября — два дня спустя после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила Киев.

«Такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — так объяснил необходимость ударов президент Владимир Путин.

Последняя крупная атака была 23 ноября. После нее по всей Украине ввели аварийные отключения энергии, которые коснулись большинства украинцев, отмечали в Минэнерго. На трех из четырех украинских АЭС (Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой) тогда отключили энергоблоки, поскольку из-за снижения частоты в энергосистеме подавать генерируемую энергию в нее было нельзя.

Как заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, после всех массированных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. В энергокомпании ДТЭК отмечали, что в стране разрушено 40% энергосистемы.