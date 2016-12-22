Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

Единственной представительницей России в обновленном рейтинге осталась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Годом раньше в топ-100 входила и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Ангела Меркель (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Лидером обновленной версии ежегодно составляемого журналом Forbes рейтинга самых влиятельных женщин мира осталась Ангела Меркель, удерживающая позицию во главе списка восьмой год подряд. Канцлер Германии сохранила лидерство, хотя в конце октября объявила о решении завершить политическую карьеру, отказавшись от борьбы за посты председателя ХДС и главы правительства Германии.

Второе место, как и год назад, заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. А вот на третье впервые поднялась глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. До сих пор ее потолком было пятое место (2014 год), а в 2017 году она была только восьмой. Эксперты Forbes отмечают рост авторитета Лагард как силы, противостоящей эскалации международных торговых конфликтов.

Бронзовый призер прошлого года, супруга американского миллиардера и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Мелинда, которая возглавляет один из крупнейших в США благотворительных фондов Cochair, в 2018 году осталась шестой, уступив главе General Motors Мэри Барра (годом ранее была пятой) и руководителю фонда Fidelity Investments Эбигейл Джонсон (в 2017-м занимала 7-е место).

В первую десятку самых влиятельных женщин мира вошли также главный исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжитски, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Ботин, глава Lockheed Martin Мэриллин Хьюсон и президент IBM Джинни Рометти.

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, год назад включенная в мировой рейтинг самых влиятельных женщин под номером 52, в этом году выбыла из топ-100. Единственной представительницей России в списке осталась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сохранившая за собой 49-е место.

Одновременно с Симоньян топ-100 покинули бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон (в прошлом году занимала 65-е место) и готовящаяся покинуть кресло постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (была 42-й), а также министр иностранных дел и и государственный советник (должность, примерно соответствующая премьер-министру) Мьянмы Аун Сан Су Чжи (была 33-й).

​В 2018 году в топ-100 вошли создатель популярных телесериалов «Анатомия страсти» и его спин-оффа «Частная практика» Шонда Раймс (74-е место), глава администрации Гонконга Кэрри Лам (32-е), премьер-министр Сербии Ана Брнабич (91-е), министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати (78-е) и теннисистка Серена Уильямс (79-е), а также представительницы большого бизнеса — основатель Cowboy Ventures Эйлин Ли (93-е), глава саудовской банковской группы Samba Financial Group Рания Нашар (95-е), финансовый директор Alibaba Group Мэгги Ву (57-е) и др.

Королева Великобритании Елизавета II заняла в обновленном рейтинге 23-е место (годом ранее было 26-е), став самой старшей среди фигуранток списка (92 года). Самой молодой (28 лет) стала поп-певица Тейлор Свифт (68-е место).



